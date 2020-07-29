Сайт СБУ не работает из-за технического сбоя
Сайт Службы безопасности Украины пока не обновляется из-за технического сбоя.
Об этом УНН сообщили в пресс-служба ведомства.
Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии», — сообщили в СБУ.
Информацию сейчас можно получать на страницах СБУ страниц в Facebook, Telegram или Twitter.
Состоянием на 12.20 сайт доступен, но информация не обновляется.Tweet