32-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, яка його вбила
Поліція розслідує обставини смертельної ДТП у Чернігівському районі. Вчора близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду в с. Олишівка Чернігівського району.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.
На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.
Поліцейські встановили, що 32-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. Від отриманих травм водій загинув на місці події, а пасажир 2010 р.н. зазнав травм та був госпіталізований.
Поліція розслідує обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номером 063-960-63-01 або 102.
Досудове розслідування триває.
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