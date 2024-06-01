32-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, яка його вбила

Поліція розслідує обставини смертельної ДТП у Чернігівському районі. Вчора близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду в с. Олишівка Чернігівського району.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 32-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. Від отриманих травм водій загинув на місці події, а пасажир 2010 р.н. зазнав травм та був госпіталізований.

Поліція розслідує обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номером 063-960-63-01 або 102.

Досудове розслідування триває.

УК