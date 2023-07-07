Прокуратура вимагає скасування спецдозволу на видобування бурштину в родовищі на Рівненщині, площею 462 га

Вараська окружна прокуратура звернулася до Рівненського окружного адміністративного суду в інтересах держави до Державної комісії України по запасах корисних копалин, Державної служби геології та надр України, Рівненської обласної ради та приватного товариства із позовом про визнання протиправними та скасування протоколу ДКЗ України, рішення Рівненської обласної ради та спеціального дозволу на користування надрами бурштину загальною площею 462 га та вартістю 3,2 млн грн.

Так, у червні 2016 року ДКЗ України протиправно розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища, подані одним із підприємств області.

Прокурорами встановлено, що вказане підприємство на час подання документів до Комісії не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу на надрокористування, а відтак не могло подавати відповідні документи для отримання протоколу апробації.

З огляду на це, протокол засідання колегії ДКЗ України, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі є незаконними та підлягають скасуванню у судовому порядку.

Наразі судом вже відкрито провадження у справі.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури