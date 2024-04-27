₴8,5 млн. збитків на забезпеченні військових частин: отримали підозри посадовці Дніпровської міськради

Монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно було придбане за завищеним цінами. Крім того, якісні та технічні характеристики поставленого товару не відповідали заявленим у договорах. За скоєне посадовцям загрожує до дванадцяти років в’язниці.

Викрили махінації з коштами, що виділялися з місцевого бюджету на закупівлю продукції для потреб військових частин, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За даними поліцейських, між одним з Департаментів Дніпровської міської ради та низкою комерційних структур були укладені договори на постачання певного виду товару. Зокрема монокуляри, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори, інструменти тощо.

В ході слідства правоохоронці з’ясували, що поставлені товари були придбані за завищеними цінами, а їхні якісні та технічні характеристики не відповідали тим, які були прописані у договорах. Відтак на підставі завірених офіційних документів підрядник незаконно отримав з місцевого бюджету 8,5 мільйонів гривень.

Наразі директору департаменту Дніпровської міської ради та начальнику управління цього ж департаменту повідомлено підозри за ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам вручені клопотання про явку до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України