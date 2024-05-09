Поліцейські затримали киянина з кілограмом канабісу

Порушника правоохоронці зупинили на одній з вулиць Подільського району. Пакунки з наркотичним засобом вилучено та скеровано на експертизу.

Затримали зловмисника дільничні офіцери Подільського управління поліції. У 25-річного місцевого мешканця поліцейські виявили пʼять пакунків з канабісом, вагою близько одного кілограму.

Слідчі вилучили заборонені речовини, а молодика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотичних речовин. З якою метою фігурант зберігав таку кількість наркотичних засобів встановить слідство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва