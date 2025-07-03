У секретному крематорії на кордоні Мексики і США виявили сотні людських трупів

У місті Хуарес, що на мексикансько-американському кордоні навпроти Ель-Пасо (штат Техас), виявлено близько 400 розкладених тіл, серед яких 383 повних людських тіла та 6 часткових.

Джерело: Daily Mail

За інформацією правоохоронців, будівля, яка на вигляд більше нагадує житловий будинок, ймовірно використовувалася як секретний крематорій. Деякі зі знайдених тіл, як вважають, пролежали там протягом трьох-чотирьох років.

Мексиканська влада повідомила, що більшість загиблих, ймовірно, були забальзамовані.

Причина, чому тіла не були поховані або спалені, наразі невідома.

Власника будівлі Хосе Луїса Арельяно Куарона та його працівника звинувачуватимуть у неналежній утилізації тіл.

Наразі проводиться експертиза останків, щоб встановити, чи є серед них жертви вбивств. У разі потреби можуть бути висунуті додаткові обвинувачення.

За словами представників штату, багато з тіл, ймовірно, належать шести різним похоронним бюро великого прикордонного міста, де родичам видавали “прах”, і вони вірили, що їхні близькі були належним чином поховані.

Хоча власник крематорію мав три ліцензії на діяльність, залишаються сумніви щодо законності та відповідності роботи компанії.

Губернатор штату Чіуауа заявив журналістам, що крематорієм керували “безвідповідальні та недобросовісні люди, які зловживали ліцензіями та дозволами”.

Повідомляється, що ця знахідка відкриває нові можливості для завершення розслідувань щодо сотень зниклих безвісти людей у місті, що страждає від насильства, пов’язаного з діяльністю картелів.

За часів адміністрації Байдена багато мігрантів, які чекали на легальний перетин кордону зі США, ставали жертвами викрадень або зникали безвісти.

Влада штату розпочала відповідну процедуру для всіх, хто вважає, що їхні рідні можуть бути серед знайдених.

Сім’ям рекомендують надати офіційні документи, а також опис одягу, який востаннє носила їхня близька людина, і інформацію про похоронне бюро, до якого було передано тіло. // Букви