«Луцкий террорист» Кривош не признает вину и требует допросить Зеленского

Максим Кривош, которого подозревают в захвате заложников в Луцке, во время судебного заседания подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля Президента Украины Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспильне.

“Во время заседания Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошем 21 июля 2020 года Удовлетворит ли прокуратура ходатайство пока неизвестно”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подозреваемый в суде не признал свою вину.

“Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина — перед заложниками. Но это мое личное дело”, — сказал Кривош.

Отмечается, что 2 февраля истекает срок досудебного расследования по делу. Следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его срок. Сейчас идет стадия ознакомления с материалами уголовного производства. Не все пострадавшие успели с ними ознакомиться.

Кроме того, Луцкий горрайонный суд Волынской области продолжил Кривошу содержание под стражей сроком на 60 дней, но не более срока досудебного расследования, без определения размера залога.

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В июле прошлого года Максиму Кривошу, который захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении.

Так, 21 июля прошлого года утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, котрое опубликовал по требованию террориста.

Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.