Суддю, який безпідставно змусив чоловіка заплатити $120 тисяч незнайомцю, ВРП «покарала»… доганою

Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Києво-Святошинського районного суду Київської області Андрія Волчка. Посилаючись на підроблені документи, суддя змусив чоловіка заплатити, нібито, заборговані $120 тис. незнайомцю. Це не єдиний раз, коли суддя виносить рішення на основі сумнівних документів. Його покарали суворою доганою — суддя три місяці не отримував доплат до зарплати.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

У січні 2024 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ДП ВРП) розглядала дисциплінарну справу щодо судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Андрія Волчко.

Цю справу відкрили через скаргу адвокатки Олени Бірюкової. На її думку, суддя ухвалив незаконне рішення, коли дозволив стягнути з підзахисного Бірюкової $120 тис. на користь невідомого йому чоловіка. Суддя виніс своє рішення без участі жодного зі сторін та опираючись на підроблені документи.

Йдеться про справу, яку відкрили у Києво-Святошинському районному суді у вересні 2022 року за позовом Євгена Яковлева. Він просив у суду стягнути позичені Володимиром Ніколайчуком $120 тис. й апелював до укладеного договору позики між чоловіками.

Цю справу розглядав суддя Волчко. 6 жовтня він виніс рішення на користь Яковлева. У суді не було жодного зі сторін й суддя виніс рішення за один день. Волчко виніс таке рішення, зокрема, бо Ніколайчук нібито подав заяву, де казав, що не має нічого проти, щоб з нього стягнули заборговані кошти. Потім виявили, що ця заява була підроблена.

На цю справу подали апеляційну скаргу й суд задовольнив її. У своєму рішенні апеляційний суд вказує, що суд першої інстанції не досліджував оригінал договору позики, а мав незавірену ніким копію.

Апеляційний суд також зазначив, що суд першої інстанції, вирішуючи спір, не переконався, що відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи, та розглянув справу за одне засідання без виклику сторін.

Ще суд першої інстанції задовольнив підроблену заяву Ніколачука, у якій він не заперечував, щоб з нього стягнули кошти. Цю заяву засвідчив у 2020 році нотаріус, який ще у 2017 році припинив свою роботу.

Суддя Волчко не був присутній на засіданні ВРП. Через це розгляд справи переносили, але він після цього все одно не з’явився. Його інтереси представляв адвокат, який озвучував письмові пояснення Волчка.

Адвокат та Волчко заперечували виявлені порушення, але викладені аргументи не переконали членів Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

«За встановлених обставин Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що суддя Волчко вчинив істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію відповідачем наданих процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків», — пишуть у своєму висновку ВРП.

Волчко не вперше посилається на сумнівні документи перед винесенням рішення і його за це ледь не звільнила Вища рада правосуддя. У 2015 році він виніс рішення про накладення арешту на майно, на основі незасвідченої копії витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. ВРП прийшла до висновку, що він це зробив навмисно.

Оскільки суддя вже мав дисциплінарні проступки, то ВРП покарала його не звичайною доганою, а суворою — Волчко впродовж трьох місяців не отримував доплат до зарплати.

Волчко має пройти кваліфікаційне оцінювання, щоб довести, що він достатньо навчений та доброчесний, щоб судити далі. Якщо суддя провалить своє оцінювання — його звільнять. Волчку доведеться відповідати за свої рішення, які стали причиною відкриття дисциплінарних скарг.