Проституція в Німеччині: як заманюють в ці тенета українок

У Німеччині більшість тих, хто надає секс-послуги за гроші, – іноземки, які працюють нелегально. Їхній рекрутинг і пошук клієнтів для них дедалі частіше відбувається онлайн. Видання DW розповідає про те, як у цю сферу потрапляють українки і не тільки.

Довге волосся, коротка чорна спідниця, манікюр. Дівчина, чиє обличчя приховане фільтром, сидить перед камерою на тлі білої стіни і миготливих вогників гірлянди, тримає в руках товсту пачку купюр євро. Російською мовою дівчина розповідає, що за останні місяці вона заробила 18 тисяч євро. Текст на відео повідомляє: “Відгук нашої дівчинки, Німеччина. Можна почати завтра”. У коментарях під відео запитання: “Реклама ескорту?”

Обіцянки посередників: безкоштовне житло та 15 тисяч євро на місяць

Відео з розповіддю дівчини все ще можна знайти в Instagram. Під ним понад п’ять тисяч переглядів. Наприкінці лютого воно курсувало в мережі як таргетована реклама. Цільовою аудиторією якої були російськомовні дівчата від 18 до 32 років, які живуть у Німеччині.

Під кнопкою “Детальніше” ховалося посилання на чат у месенджері. Крім Instagram, подібні оголошення зустрічаються в каналах у Telegram або на сайтах пошуку роботи. Як телефон для зв’язку найчастіше вказані німецькі номери, проте є і номери Великобританії, Латвії та України.

Бордель у Бохумі. Працівницями сфери комерційного сексу часто стають іноземки Фото: Ingo Otto/FUNKE Foto Services/Imago Images

Щоб дізнатися подробиці, журналістки DW зв’язалися з більш як двадцятьма посередниками, представившись молодими жінками, які хочуть потрапити на роботу до Німеччини. В середньому в оголошеннях шукають дівчат віком від 18 до 35 років, проте одне з “агентств” готове співпрацювати з жінками до 45.

Головною умовою у більшості оголошень є “приваблива” та “доглянута” зовнішність. Основна послуга, яку продають “агентства” – секс із чоловіками. У день дівчатам обіцяють від 6 до 10 клієнтів, оплата за годину – від 120 до 250 євро. Деякі посередники стверджують, що забирають собі лише половину заробітку, обіцяючи дівчатам до 15 тисяч євро на місяць “на руки” та безкоштовне проживання у Німеччині.

На сайтах найчастіше представлені і відгуки секс-працівниць: подяки за співпрацю та фото зі стосами грошей. В одному з таких відгуків дівчина “повідомляє”, що вона нібито заробила 15 тисяч євро на місяць і для неї як “для студентки це шалені гроші”. Ще в одному відгуку говориться, що робітниці так сподобалося, що вона повертається вже вшосте. На одному із сайтів посередника були представлені схожі відгуки з фото та іменами дівчат. DW з’ясувала, що для цього використовувалися стокові фото жінок та вигадані імена.

Більшість повій у Німеччині працюють нелегально

В останні роки послуги у сфері проституції перейшли в онлайн, те саме стосується і рекрутингу секс-працівниць до Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні німецьких видань NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Журналісти проаналізували 45 тисяч онлайн-оголошень, цільова аудиторія яких – жінки з Румунії, Болгарії, Польщі та Угорщини, які хочуть працювати у Німеччині.

Їм обіцяють багато, починаючи від безкоштовного житла, до заробітку аж до кількох мільйонів євро на місяць. Все це вкрай далеко від реальності, йдеться у розслідуванні: наприклад, у абсолютній більшості випадків у жінки немає можливості залишити всю зароблену суму собі. Найчастіше на місці з’ясовується, що йдеться не про роботу, а про сексуальну експлуатацію, пишуть журналісти.

Вивіски борделів біля вокзалу у Франкфурті-на-Майні Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Загалом у Німеччині на кінець 2022 року було офіційно зареєстровано 28 280 повій, німецьке громадянство є лише у кожної п’ятої з них, повідомляє Федеральне статистичне відомство. За даними відомства, у сфері секс-послуг у Німеччині серед іноземок найчастіше зустрічаються жінки з румунськими, болгарськими та іспанськими паспортами. З 2021 року також зросла кількість зареєстрованих повій з громадянством України – зі 180 до 470.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на 600 відсотків збільшилася кількість онлайн-запитів на сексуальні послуги та порнографічні зображення українських жінок та дітей, повідомляла генеральний секретар Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельга Марія Шмід.

Даних за кількістю росіянок, які працюють повіями у Німеччині, статистичне відомство не наводить. Але загалом кількість зареєстрованих працівників у сфері проституції в рази менша за реальну – її оцінюють у кілька сотень тисяч осіб. Так, депутат бундестагу, заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС Доротеї Бер (Dorothee Bär) заявляла про 250 тисяч.

Робота з візи без захисту та доступу до медицини

Головна проблема у прийнятті на таку роботу для багатьох іноземок у Німеччині – це віза. Більшість “агентств”, з якими вдалося зв’язатися журналісткам DW, повідомляли, що росіянкам потрібно самим подбати про візу для в’їзду до Німеччини. Візу посередники радять робити туристичну, зокрема й в інших європейських країнах, наприклад, у Польщі.

Менеджер одного з “агентств” повідомила, що готова допомогти з оформленням візи та поділилася контактом. За вказаним номером, який починається з телефонного коду Франції, жіночий голос порадив зробити шенгенську візу до Іспанії або Франції “під ключ”, а пізніше вже з цих країн вирушити на роботу до Німеччини. Вартість такої послуги складає до 75 тисяч карбованців.

Для роботи у Німеччині потрібна віза. Агентства, які вербують повій, пропонують їм подбати про візу самостійно Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Туристична віза до Німеччини чи інших країн Шенгену забороняє трудову діяльність. Проституція у Німеччині офіційно не заборонена, але за законом повії зобов’язані мати дозвіл на роботу та офіційно зареєструватися, а також сплачувати податки.

Нелегальна робота без посвідки на проживання та реєстрації має на увазі і те, що у жінки, наприклад, немає ні медичної страховки, ні можливості себе захистити. Про це DW розповіла Астрід Ференбах (Astrid Fehrenbach), голова консультаційного центру Amalie, який допомагає жінкам, які працюють у сфері секс-послуг.

За її оцінкою, основна причина того, що вони опиняються у цій сфері – бідність та безробіття. На онлайн-форумах жінку можна вибрати “як із каталогу майже як на ринку”: за зовнішністю, віком, походженням, каже Ференбах. На цих німецьких сайтах також зустрічаються анкети й українок.

Росіянок стає менше

Після пандемії коронавірусу , а також повномасштабного вторгнення РФ в Україну, набагато менше росіянок їдуть працювати до Європи: стало складніше отримувати візи та користуватися російськими картами за кордоном. Про це DW розповіла засновниця та директор руху “Срібна Роза” із Санкт-Петербурга Ірина Маслова. Вона допомагає секс-робітницям останні 20 років. Протягом року через її офіс проходять кілька тисяч осіб.

Вікна борделя у Мюнхені. Секс-послуги все частіше шукають та пропонують в інтернеті Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

“Не треба нікого рятувати. Більшість тих, хто їде на роботу до Європи, у 95 відсотках знають, куди і навіщо їдуть, – каже Маслова DW. – Часто у цих жінок, як мінімум, одна вища освіта, знання мови, вищі розцінки”.

Працюють вони в Європі в більшості випадків нелегально, а найчастіша проблема – умови, які обіцяють посередники, не збігаються з реальністю: “Люди стикаються з величезними труднощами аж до пограбування та фізичного насильства”, – вказує Маслова. “Тим, ​​хто хоче їхати до Європи, ми даємо контакти організацій, що допомагають, на місці – це все, що ми можемо зробити”, – додає вона.

Жінкам стає важче допомогти

Але відхід сфери комерційних секс-послуг в онлайн ускладнює роботу та організаціям, які надають допомогу на місці. Волонтери у великих містах регулярно виїжджають на місця, про які відомо, що там будуть повії.

Але з онлайн-порталами все набагато складніше: “Ми не можемо поговорити з жінками, можливо, їх анкети, як і самі сайти, не ними управляються. Ми пишемо, але не знаємо, чи можуть вони отримати наше повідомлення”, – розповіла DW представниця консультаційного центру Sperrgebiet у Гамбурзі в районі Сант-Георг Анне Вікхорст (Anne Wieckhorst). Працівниць часто можуть перевозити до різних міст, вони також все частіше надають послуги у квартирах та готелях у Німеччині.

“Іноді ми пишемо чоловікам, які виставляють в Інтернеті оголошення про те, що шукають секс-послуги. Говоримо, що це ок і просимо повідомити нас, якщо вони помітили некоректне поводження з жінками”, – каже Вікхорст. Як на ці повідомлення реагують чоловіки? По-різному, відповідає вона: “Дехто пишуть нам, що в такому будинку жінці, здається, не дуже добре і просять нас їй допомогти”.

Джерело: DW