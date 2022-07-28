Будні одного з підрозділів воєнної розвідки ЗСУ: «Війна, курва, вчить швидко. І гірко»

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«Кос» та «Фанат» висуваються на позиції

Цей текст для видання LB.ua про будні одного з підрозділів воєнної розвідки написав «Гром», офіцер групи спецрезерву «Кедр» ГУР МО України. Автор фото – позивний «Гриша», оператор БПЛА групи «Кедр».

З першого дня повномасштабної війни РФ проти України сотні тисяч співвітчизників за покликом серця стали на захист Батьківщини у різних підрозділах Сил оборони. Мені, до цього цивільній і доволі публічній людині, пощастило опинитися у структурі багато в чому закритій, трохи навіть міфологізованій, суворій і привабливій водночас – у лавах групи спецрезреву Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Таких як я, з цивільного життя, тут добра половина: чоловіки без жодного воєнного досвіду, із мінімальними бойовими навичками, достатньо підготовлені фізично, але із просто замежевим відчуттям патріотизму і ненависті до нашого споконвічного ворога – імперської, кровожерливої Росії.

Люди засинають. Просинається воєнна розвідка

Люди засинають. Просинається воєнна розвідка

Спокійний і врівноважений «Сом» – призер національних змагань з практичної стрільби, худорлявий, молодий хлопець, фаховий інструктор. Своїм янгольським терпінням він хоч зайця навчить стріляти, а сам влучає ледь не білці в око.

Запальний «Фанат» – багаторазовий чемпіон України і чемпіон Європи з різних видів єдиноборств.

Респектабельний і гуморний «Лоєр» – успішний у цивільному довоєному житті нотаріус.

Мовчазний «Агат», який вправно, мов спортивний гонщик, кермує автівкою.

Двоюрідні брати по крові – «Шон» і кулеметник «Штурм», молоді і завзяті.

Ще один кулеметник кремезний «Хук», який одним боксерським ударом, схоже, здатен звалити теля.

«Сусід» і «Фанат» під час тренувань групи

«Сусід» і «Фанат» під час тренувань групи

Група вікових ветеранів з батальйону «Айдар», один з яких «Укроп» є доволі відомим адвокатом і встиг повоювати ще в Афганістані. «Гізо» – етнічний сивобородий грузин, хоч вже і громадянин України, але мріє після перемоги йти відвойовувати у росіян його рідну Абхазію.

Два досвідчені старші офіцери – підполковники «Кос» і «Кот», які раніше, під час служби в Управлінні держохорони, пильнували безпеку цілих трьох Президентів України.

Є і свій дивак – худорлявий снайпер, капітан із позивним «Таракан». Ветеран АТО він влітку 2014 дивом вижив один після підриву бронетранспортера на протитанковій міні, був поранений, вилікувався, відновився і знову став до армійських лав. На це ми списуємо його численні дивацтва, такі непритаманні зазвичай для снайперів.

Увесь у хаотичних армійських татуюваннях «Морпіх» – ветеран АТО, що служив там у морській піхоті.

Є і «Повар», який вправно хазяйнує на кухні і завдяки якому ми ситі.

Є і суцільно невійськова людина – талановитий фотограф «Гриша», який став у нас оператором БПЛА і майстерно ними керує.

Етнічна родзинка групи – громадянин Туреччини із позивним «Курд». Він давно має сім`ю і посвідку на проживання в Україні та заможну родину у Туреччині. Поза тим він розміняв відносно благополучне життя за кордоном на щоденний ризик служби за контрактом в Україні у лавах Іноземного легіону і відряджений до нас.

Серце, мозок і ударний кулак групи одночасно – це «Кедр». Командир, кадровий полковник ГУР МО, досвідчений і освічений військовий, нагороджений бойовими офіцерськими орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів і Орденом Мужності ІІІ ступеня. За армійськими мірками це більш ніж круто. Він, мов, справжній кедр – високий, твердий, жорсткий, ніколи не гнеться, гострий, іноді навіть занадто колючий, бо постійно видає на горіхи.

«Кедр» планує бойову операцію

«Кедр» планує бойову операцію

За його закликом і під його керівництвом всі ми, такі різні, зібралися у перший день війни у столичному стрілецькому тирі, де тоді ще працював інструктором «Сом», швидко озброїлися і на наступну ніч були у Бучі та Гостомелі.

Потім несли службу як протитанковий резерв на випадок прориву противника у Київ. Згодом виїхали за межі столиці, ходили у розвідпошуки, ставили на лісових дорогах мінні засідки, збирали інформацію про ворога і наводили на нього арту на Житомирському напрямі біля тоді і ще окупованих с.Копилова, Макарова та Мотижина на Київщині.

Тепер робимо приблизно те саме на Харківщині. У нас є достатньо піхотної і протитанкової зброї і боєприпасів до неї. І закордонної: ПТРК Javellin, NLAW, Carl Gustaf, крупнокаліберний кулемет Browning M2, снайперська гвинтівка Barret, автомати CZ. І нашої пострадянської – різних типів ручні гранатомети і гранати, протитанкові і протипіхотні міни.

Група «Кедр» ГУР МО готується до бойової операції

Група «Кедр» ГУР МО готується до бойової операції

За ці неповні п`ять місяців ми стали єдиним малим військовим організмом, понюхали вдосталь пороху і самі нерідко давали прикурити ворогу. Війна, курва, вчить швидко. І гірко. Ми пережили багато чого: і розгубленість перших днів, і подальшу поступову впевненість перших перемог.

І смерть у бою товаришів, яких потім разом ховали і чиї замерзлі тіла витягали через два дні після загибелі у лісі з-під носа ворога і під його вогнем. Був і маленький солдатський тріумф – нагородження двох бійців вогнепальною зброєю. Було і поранення двох наших на початку липня, на щастя не тяжкі. І щоденно – гонитва за результатом: розвідданими, цілями, інформацією про ворога.

12 липня внаслідок добре продуманої і спланованої операції сформована головно з цивільних добровольців наша розвідгрупа ГУР МО «Кедр» у с.Дементіївка Дергачівського району Харківської області завдала відчутних втрат противнику. Для виявлення його передових позицій і диверсійних груп застосували тепловізійний квадрокоптер у складних умовах постійних перешкод від ворожих систем радіоелектронної боротьби.

Попри постійну протидію РЕБ, з повітря оператор БПЛА «Гриша» виявив на північно-західній околиці населеного пункту велике скупчення особового складу ворога без бронетехніки. По цілях, зосереджених у зруйнованих під час бойових дій спорудах, провели сім скидів ручних протипіхотних гранат Ф-1 з квадрокоптера.

Він же зафіксував ураженння живої сили ворога: декілька яскравих теплових силуетів солдат залишилися на місці розривів гранат. За відомостями, наданими згодом полоненим російським офіцером, їхні втрати внаслідок і цього гранатометання, і подальших боєзіткнень склали 36 осіб вбитими і пораненими.

Теплові силуети знищених російських солдат

Теплові силуети знищених російських солдат

«Кос» та «Фанат» висуваються на позиції

«Кос» та «Фанат» висуваються на позиції

Вночі 12 липня четверо наших – «Кот», «Морпіх», «Сом» і «Гізо» – разом із розвідувальною групою підрозділу територіальної оборони, який утримував стаціонарні позиції у цьому районі і змінював на них особовий склад, висунулися на перевірку результатів нічних скидів гранат Ф-1. Під час переміщення передова група батальйону ТРО потрапила у засідку, влаштовану противником у найближчій до наших передових позицій лісопосадці на південно-західній околиці Дементіївки і одразу зазнала втрат. У передсвітанковій імлі на відкритій місцевості двоє наших розвідників, «Кот» і «Морпіх», які йшли одразу за групою ТРО, вступили у вогневий контакт із переважаючими силами противника на короткій дистанції, застосувавши автомати, 40-мм гранатомети «Форт-600» і ручні гранати. Їм протистояла на більш вигідних, заздалегідь обладнаних і прихованих позиціях у лісопосадці ворожа розвідувально-диверсійна група у складі 12-13 осіб, зокрема, кулеметника і снайпера.

«Сом» – найвлучніший стрілець групи

«Сом» – найвлучніший стрілець групи

Інтенсивний вогневий стрілецький бій тривав близько години. Внаслідок нього ворог зазнав втрат – двома вбитими і трьома пораненими, четверо наших відійшли на вихідий рубіж без втрат. У другій половині дня 12 липня нам вдалося внаслідок добре продуманої і спланованої «Кедром» операції після повітряної дорозвідки і під прикриттям інтенсивного артилерійського вогню суміжних підрозділів ТРО і НГУ увійти у ту кляту посадку, звідки вночі і на світанку ворог зустрів наших вогнем і гранатами.

Ми знищили розвідувально-диверсійну групу противника і взято чимало трофеїв російського виробництва, зокрема, автомат Ак-12, кулемет ПК, снайперську гвинтівку СВД, гранатомети РШГ-1 і СПГ, військові квитки вбитих, інші речі, засоби зв`язку. Але головний результат – це захоплення нашим «Фанатом» у полон ворожого офіцера – командира зводу лейтенанта Станіслава Трутнєва. Той служив у такому особливому підрозділі російської армії – 140 загоні спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами і засобами (ПДСЗ) Північного флоту ВМФ РФ.

Підрозділ розташований у с.Відяєво у далекому заполярному Мурманську. Хоча народився Станіслав Трутнєв у Запоріжжі у 1989 році. Пораненому під час бою ворожому диверсанту-водолазу оперативно надали первинну допомогу, евакуювали під ворожим мінометним обстрілом, вчасно прооперували і тепер він лікується під суворою вартою в одній з лікарень. На нього чекає ще чимало допитів, але головне, що через це у когось з наших полонених, хочеться вірити, з`явиться шанс повернутися додому внаслідок обміну.

полонений російський офіцер Станіслав Трутнєв у лікарні

полонений російський офіцер Станіслав Трутнєв у лікарні

Трофейна зброя

Трофейна зброя

Документи знищених російських військових

Документи знищених російських військових

«Агат» у передчутті бою

«Агат» у передчутті бою

І все-таки, попри такий достойний результат, ми – не спецпризначенці, не штурмовики і навіть не оперативники. Ми – розвідники, чи радше пошуковці, які щоденно вчаться бачити, чути, здобувати інформацію усіма п`ятьма органами чуття. І обов`язково, якщо випадає нагода, – нищити ворога.

«Лоєр» вгамовує спрагу

«Лоєр» вгамовує спрагу

«Таракан» радіє зустрічі із «родичем»

«Таракан» радіє зустрічі із «родичем»

А треба цього всього вміти і робити ще більше і ефективніше. Більше розуміти – з півслова. Більше знати – хоч навіть з повітря. Більше відчувати – навіть шкірою на відстані. А головне – вміти і терпіти більше. Ми ті, кому рідна земля надає сили. Наш час – це ніч. Така приємна, але коротка влітку. І така довга і безжальна у холодну пору. Ми вчимося бути непомітними тінями.

Саме тому ця фотогалерея авторства нашого оператора БПЛА «Григорія» – у чорно-білих кольорах. Як сама ця клята війна, що не залишила напівтонів і відтінків нікому з нас і мільйонам наших співвітчизників. Є тільки життя і смерть. Правда і брехня. Побратим і ворог.

«Фанат» і «Сом» відпочивають перед бойовим завданням

«Фанат» і «Сом» відпочивають перед бойовим завданням

«Гром» виходить на бойовий рубіж

«Гром» виходить на бойовий рубіж

«Кос» отримав бойове поранення

«Кос» отримав бойове поранення

«Косу» надають медичну допомогу

«Косу» надають медичну допомогу

Всі служимо українському народу

Всі служимо українському народу

«Кедр» і «Курд» під час короткого перепочинку

«Кедр» і «Курд» під час короткого перепочинку

«Гриша», оператор БПЛА групи «Кедр», автор фото

«Гриша», оператор БПЛА групи «Кедр», автор фото

Нині воєнна розвідка України щоденно міцнішає. Здобуває найпотаємнішу інформацію про плани і стан ворога. Завдає йому разючих і дошкульних ударів. ГУР МО впевнено стає одним зі знарядь, яким кується майбутня перемога України.

Джерело:  LB.ua 

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