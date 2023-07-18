Повідомлено про підозру луганчанину, який воював у складі НЗФ «лнр»
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, підозрюваний ‒ луганчанин, який з 2018 року до грудня 2022 року служив «пожежним-рятувальником» в так званому «мнс лнр». Дослужився до командира відділення.
У подальшому, в грудні 2022 року фігурант підписав контракт на проходження військової служби в «234 окремому батальйоні охорони» у складі «військової комендатури «лнр» на посаді «стрілка».
Він отримав військову форму, стрілецьку вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
Місцем дислокації було визначено смт Білокуракине, де підозрюваний займався оглядом пасажирів і автівок на блок-посту.
З кінця січня 2023 року чоловіка перевели до іншого «батальйону охорони» з місцем розташування в Луганську. Там він охороняв адмінбудівлі.
З середини березня по кінець травня 2023 року воював у складі незаконного збройного формування «7 бригади 2 армійського корпусу народної міліції лнр» у населених пунктах Лисичанськ, Новодружеськ і Білогорівка Луганської області.
Під час бойових зіткнень 31 травня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)