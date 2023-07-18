Повідомлено про підозру луганчанину, який воював у складі НЗФ «лнр»

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ луганчанин, який з 2018 року до грудня 2022 року служив «пожежним-рятувальником» в так званому «мнс лнр». Дослужився до командира відділення.

У подальшому, в грудні 2022 року фігурант підписав контракт на проходження військової служби в «234 окремому батальйоні охорони» у складі «військової комендатури «лнр» на посаді «стрілка».

Він отримав військову форму, стрілецьку вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Місцем дислокації було визначено смт Білокуракине, де підозрюваний займався оглядом пасажирів і автівок на блок-посту.

З кінця січня 2023 року чоловіка перевели до іншого «батальйону охорони» з місцем розташування в Луганську. Там він охороняв адмінбудівлі.

З середини березня по кінець травня 2023 року воював у складі незаконного збройного формування «7 бригади 2 армійського корпусу народної міліції лнр» у населених пунктах Лисичанськ, Новодружеськ і Білогорівка Луганської області.

Під час бойових зіткнень 31 травня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)