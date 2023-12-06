На Вінниччині чиновниці незаконно нарахували собі ₴6 млн. зарплати

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишнім головному бухгалтеру та старшому економісту управління освіти однієї з територіальних громад Вінниччини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідством установлено, що підозрювані щомісяця протягом 2017-2022 років шляхом внесення неправдивих даних до бухгалтерських документів безпідставно нараховували собі заробітну плату у розмірі, який у кілька разів перевищував установлений трудовим договором. Таким чином упродовж п’яти років вони зайво отримали з місцевого бюджету майже 6 млн гривень.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати відповідні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури