Слідчі повідомили про підозру киянину, який ошукав 11 громадян

Зловмисник розміщував інтернет-оголошення про продаж автозапчастин, а після отримання повної передоплати не виходив на зв’язок із клієнтами. Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва звернулися громадяни, які замовили в інтернеті автозапчастини, але після оплати товару продавець зник і не відповідав на повідомлення. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та завдяки співпраці з колегами зі столичного управління кіберполіції встановили особу зловмисника, його місцезнаходження та провели санкціонований обшук у помешканні.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олексія Огера, схема була аналогічною – до відправки товару його потрібно повністю оплатити:

«Ми встановили, що на вилучені банківські картки зловмисника надходили гроші потерпілих. Це — близько 50 тисяч гривень від одинадцяти клієнтів.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1986 року народження. У рамках проведення досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів та встановлюємо інших потерпілих».

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігуранту загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва