На Рівненщині оперативно затримали зловмисників, які викрали гроші з будинку

У результаті проведених першочергових слідчих дій працівникам кримінальної поліції ВП № 5 (смт Гоща) та Дубенського РВП за оперативного супроводу працівників управління карного розшуку вдалося встановити осіб, причетних до злочину. 23-річного чоловіка та 40-річну жінку, жителів Дубна, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

26 листопада до поліції надійшло повідомлення, що в селі Синів колишнього Гощанського району за місцем проживання 50-річний чоловік не виявив грошових коштів у сумі 11 тисяч гривень.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зранку чоловік поїхав на роботу. Зачинив будинок, а ключ заховав під стріхою. Утім, коли повернувся, у шафі заощаджень уже не було.

Завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці з’ясували, що близько 13:30 двоє невідомих осіб з характерною етнічною ознакою зайшли на подвір’я приватного господарства. Аби собака не гавкала — нагодували. Потому знайшли схований ключ від будинку і викрали грошові кошти.

Завдяки оперативним злагодженим діям поліцейські встановили й автомобіль, яким приїхали зловмисники. Вже опівночі спільно із працівниками Дубенського РВП виявили у Дубні припаркованим розшукуване «AUDI». Під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу виявили грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

У скоєному вони зізналися, пояснили, що частину грошей вони вже встигли потратити на власні потреби.

Обох зловмисників слідчі ВП № 5 (смт Гоща) затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням до помешкання, вирішується питання про повідомлення їм про підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Відомо, що затримані вже неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських за вчинені злочини проти власності.

Відділ комунікації поліції Рівненської області