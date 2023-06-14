На столичній Троєщині затримали трьох наркозбувачів

Правоохоронці задокументували збут амфетаміну та повідомили про підозру двом чоловікам та жінці. Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники та слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, спільно зі співробітниками сектору кримінального аналізу викрили групу осіб, які зберігали та збували особливо небезпечну психотропну речовину – амфетамін.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Євгеній Блажко, у рамках відкритого кримінального провадження поліцейські задокументували протиправні дії двох киян, 1988 та 1991 років народження, та 34-річної уродженки Хмельницької області:

«Під час проведення слідчих дій працівники кримінального поліції територіального підрозділу встановили, що троє місцевих мешканців займаються збутом психотропних речовин на території житлового масиву Троєщина. За місцем мешкання фігурантів ми провели три санкціоновані обшуки та вилучили речові докази «наркобізнесу». А саме: ваги, пакувальний матеріал для торгівлі наркотиками, ґаджети та пакетики з білою порошкоподібною речовиною – амфетаміном».

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб. Судом збувачам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень кожному. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва