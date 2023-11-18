У Нікопольському районі чоловік ударом ножа в сердце убив сусідку

Мешканець Першотравневської селищної територіальної громади у власному домі наніс смертельне ножове поранення в серце 62- річній жінці.

16 листопада до керівника сектору взаємодії з громадами зателефонувала жителька одного з сіл і повідомила, що у сусідньому будинку сталося вбивство. Про скоєний злочин заявниця дізналась від підозрюваного. Правоохоронець негайно виїхав за вказаною адресою та виявив тіло жінки без ознак життя. Поряд перебував чоловік, підозрюваний у вбивстві.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу, проведено необхідні слідчі дії. Як з’ясувалося, між нападником і потерпілою виникла сварка, під час якої 79-річний злочинець напав на жінку з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла. Під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

17 листопада слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП