У Харкові фармацевт продавала ліки, які містять наркотики без рецепта

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру фармацевту за фактом порушення правил відпуску наркотичних засобів (ч. 1 ст. 320 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 43-річна жінка, яка працювала фармацевтом в одній з аптек, розташованих на території Основ’янського району м. Харкова, здійснювала незаконний продаж ліків, які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн. Вона без рецепту лікаря відпускала лікарські засоби, які підлягають продажу лише за його наявності.



Своїми діями фармацевт порушила вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» і низки підзаконних нормативних актів.

16 грудня жінці-фармацевту повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури