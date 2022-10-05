Російські окупанти знову завдали удару по Запоріжжю

Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він закликав громадян залишатися в укриттях.

“Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Знаходьтесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів”, – написав Старух.

Нагадаємо, за останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали. // LB.ua