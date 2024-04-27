Повідомлено про підозру посадовцю РДА Київщини, який скоїв «п’яну» ДТП з чотирма постраждалими

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками діагностовано у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Досудове розслідування здійснюється ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура