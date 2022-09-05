Директора столичного підприємства підозрюють у заволодінні 700 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з приватних підприємств м. Києва за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

У ході слідства з’ясовано, що підозрюваний уклав з місцевим органом виконавчої влади договір підряду про виконання робіт з реконструкції об’єкту водного фонду, розташованого на території однієї з територіальних громад Звенигородського району.

Однак з метою заволодіти грошовими коштами, використовуючи свої службові повноваження, склав завідомо неправдиві офіційні документи, завищивши обсяг і вартість фактично виконаних робіт, в результаті чого заволодів бюджетними коштами в сумі 700 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури