Експоліцейського, який заволодів речовими доказами на суму ₴330 тис., засуджено до 5 років ув’язнення

За принципової позиції прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури експоліцейського одного із відділів поліції міста суд визнав винним у привласненні та розтраті чужого майна, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що поліцейський будучи відповідальною особою за зберігання речових доказів, безпідставно заволодів комп’ютерною технікою та мобільними телефонами, які були вилучені в рамках кримінального провадження.

Технікою правоохоронець розпорядився на власний розсуд – більшу частину продав у ломбард, а залишок роздав близьким людям.

Встановлено, що він заволодів речовими доказами на суму понад 330 тисяч гривень.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину частково.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури