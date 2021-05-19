$30 тисяч за скасування судових рішень — донецькому судді повідомлено про підозру

Обласною прокуратурою за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора з додержанням вимог ст. 481 КПК України повідомлено про підозру судді за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року суддя Донецького окружного адміністративного суду, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що в Касаційному господарському суді Верховного Суду у нього є знайомі, з якими він за винагороду може вирішити судові питання на користь зазначеного підприємства.

Суддя повідомив, що за скасування Верховним Судом рішення Господарського суду Донецької області та постанови Східного апеляційного господарського суду і, як наслідок, повернення справи на новий судовий розгляд в першу інстанцію, директор підприємства повинен передати йому 30 тис. доларів США.

18 травня 2021 року, у м. Слов’янськ Донецької області, одразу після одержання 30 тисяч доларів США, в порядку ст. 208 та п. 2 ч. 1 ст. 482 КПК України, суддю затримано з метою забезпечення збереження доказів.

У ході обшуків, проведених в автомобілі судді, вилучено зазначену суму коштів.

19 травня цього року судді повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного оперативного управління ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури