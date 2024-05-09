Безпілотники атакували НПЗ «Газпрому» в російському Башкортостані за більш ніж 1300 км від України

На території заводу почалася пожежа.

Сьогодні, 9 травня, безпілотники атакували нафтопереробний завод “Газпром нафтохім Салават” в російському Башкортостані за більш ніж 1300 км від України. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема “Астра”, та голова Башкортостану.

Зазначається, що на території заводу почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Видання Baza пише, що безпілотник потрапив в установку каталітичного крекінгу, після чого почалася пожежа.

Інформацію про атаку дронів підтвердив голова Башкортостану Радій Хабіров. Він стверджує, що підприємство працює у штатному режимі.

Раніше джерела LB.ua повідомили, що цієї ночі безпілотники СБУ вдарили по двох російських перевалочних нафтобазах. Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік. // LB.ua