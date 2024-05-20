На хабарі у ₴250 тис. за під’єднання центрального газопостачання викрито керівника філії ПАТ «Київоблгаз»
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику філії ПАТ «Київоблгаз» НАК «Нафтогаз України» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний одержав від представника забудовника 250 тис. грн неправомірної вигоди.
Саме у таку суму він оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів.
Чоловіка затримали «на гарячому» під час передачі всієї суми хабаря. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Поліція Київської області за оперативного супроводу УСР в м. Києві Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet