Rheinmetall поставить Україні близько 30 танків Leopard 1

Уряд України уклав з німецьким концерном Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п’яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв. Постачання має відбутися у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

“Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги”, – йдеться в повідомленні.

За даними концерну, системи Leopard 1 в даний час проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі і готуються до використання.

Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними поставками тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже перебувають у країні, де довели свою стійкість у поточних операціях.

Крім того, Rheinmetall готовий поставити ще 20 БМП Marder, як тільки отримає відповідне замовлення. Наприкінці 2023 року – на початку 2024 року Україна також прийме п’ять аеромобільних машин Caracal. Крім того, за дорученням урядів Нідерландів та Данії наступного року група поставить Україні 14 танків Leopard 2A4. Крім техніки, Rheinmetall допомагає українським збройним силам боєприпасами, дронами, медичними засобами тощо.

Постачання зброї Rheinmetall для України

Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

У жовтні Україна та концерн Rheinmetal створили спільне підприємство. Спільне підприємство обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні від союзників. На цьому підприємстві також проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.