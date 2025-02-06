Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000
Україна вже отримала від Франції винищувачі Mirage 2000-5. Перші з них прибули в Україну сьогодні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у Twitter.
Він уточнив, що літаки, разом з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, допомагатимуть захищати українське небо.
Що відомо про Mirage 2000
Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він вперше піднявся в небо у 1978 році та став основним бойовим літаком ВПС Франції, а також експортувався в низку інших країн.
Завдяки дельтаподібному крилу Mirage 2000 має високу маневреність, а його максимальна швидкість перевищує 2 Маха. Літак оснащений сучасною авіонікою, потужним бортовим радаром і може нести широкий спектр озброєння, включаючи керовані ракети “повітря-повітря” та “повітря-земля”.
Mirage 2000 існує в кількох модифікаціях, серед яких винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Завдяки простоті обслуговування та високій надійності Mirage 2000 залишається у строю навіть після появи більш сучасних літаків, таких як Rafale.