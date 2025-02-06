Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

Україна вже отримала від Франції винищувачі Mirage 2000-5. Перші з них прибули в Україну сьогодні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у Twitter.

“6 червня 2024 року, Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких винищувачів “Mirage 2000″. Перші з них прибули в Україну сьогодні”, – написав Лекорню.