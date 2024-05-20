З підприємства в дохід держави стягнуто понад ₴14,5 млн. через спотворені торги

Рішенням Господарського суду Запорізької області задоволено позов Василівської окружної прокуратури до державного підприємства енергетичної галузі та суб’єкта господарювання про визнання недійсним договору про закупівлю.

Прокурорами встановлено, що за результатами процедури закупівлі, яка проведена ще до повномасштабного вторгнення, між державним підприємством та комерційною структурою-переможцем укладено договір поставки товарів на суму понад 14,5 млн грн.

Проте під час участі у тендері суб’єкт господарювання діяв не самостійно, а у «взаємодії» з іншим його учасником. «Конкуренти» синхронно діяли у часі, завантажували файли з однієї ІР-адреси тощо.

Суд погодився з доводами прокурора, що такі антиконкурентні дії спотворили результати торгів та призвели до укладення договору, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства.

Після набрання рішенням законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи, спрямовані на його реальне виконання.

Запорізька обласна прокуратура