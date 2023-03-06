Викрито міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів з мільйонними прибутками

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор (ст. 255, 203-2 КК України).

За даними слідства, шестеро жителів Херсонщини організували діяльність незаконних гральних закладів. Більше ніж пів року вони «забезпечували» роботу шести підпільних казино у Житомирі та Києві.

Свою діяльність організатори маскували, дотримуючись максимальної конспірації. Підозрювані налагодили систему безпеки, бухгалтерський та складський облік, вели списки клієнтів, вхід до гральних закладів дозволяли лише за паролем або імʼям та прізвищем особи.

Одночасно ігровий зал міг вмістити до 200 клієнтів. Мінімальна ставка – від 100 грн.

Правоохоронці провели майже 40 обшуків у Житомирі та Києві у 6 підпільних гральних закладах, офісах, складських приміщеннях та за місцями проживання підозрюваних. Виявлено і вилучено понад 230 одиниць компʼютерної та іншої техніки – ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, телевізори, платіжні термінали, сейфи, майже мільйон готівки у доларовому та гривневому еквіваленті, 7 транспортних засобів, чорнові записи.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Встановлюється причетність до злочину інших осіб та ймовірне фінансування псевдовлади тимчасово окупованої території Херсонщини.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора