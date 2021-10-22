Шахрайкам, які ошукали пенсіонерку на схемі «ваш родич в лікарні», повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом жінкам, які шахрайським шляхом заволоділи заощадженнями 81-річної пенсіонерки (ч. 2 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2021 року, підозрювані зателефонували пенсіонерці на домашній телефон та повідомили, що її родичка потрапила в ДТП, перебуває в лікарні та терміново потребує проведення операції, вартість якої складає 3000 доларів США.

Будучи введеною в оману, пенсіонерка передала зловмисницям свої заощадження у різній валюті на загальну суму понад 90 тис. гривень.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців двох зловмисниць було затримано поруч із пунктом обміну валют з грошовими коштами пенсіонерки, які вони планували обміняти.

Наразі двом жінкам віком 20 та 35 років повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до ще трьох аналогічних фактів шахрайського заволодіння коштами літніх киян, які трапилися впродовж жовтня на території Деснянського району.

Київська міська прокуратура