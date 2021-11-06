В Павлограде мужчина погиб в результате взрыва во дворе дома

В городе Павлоград Днепропетровской области днем 5 ноября прогремел взрыв на приусадебном участке в частном секторе города. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на сообщение Павлоградского районного отделения полиции.

По предварительной информации, взрыв прогремел около 14:30 на приусадебном участке на улице Грушевского. В результате происшествия погиб 62-летний хозяин частного дома, во дворе которого прогремел взрыв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. Правоохранители устанавливают все детали происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.