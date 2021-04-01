Під Одесою іноземець зарізав свого співвітчизника

Чоловіки віком 45-ти і 57-ми років приїхали в Україну з Азії по роботі.

Вночі вони випадково зустрілися на заправці в селі Бурлача Балка, де згадали старі образи і почали сваритися. Конфлікт переріс у бійку, під час якої молодший чоловік вдарив свого співвітчизника гострим предметом в серце. Від поранення чоловік помер до приїзду швидкої.

Намагаючись уникнути відповідальності, вбивця сховався в полі за селом. Проте поліцейські знайшли його і затримали.

Наразі він в ізоляторі. За умисне вбивство чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. // Вартові еспресо