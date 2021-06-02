Завершено досудове розслідування щодо чоловіка та його спільниці, які пограбували киянина

Зловмисники побили чоловіка, відібрали у нього особисті речі та втекли. Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку травня до чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що у сквері на вулиці Авіаконструктора Антонова його пограбували невідомі. Для встановлення обставин інциденту на місце виїхали співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що під час прогулянки до заявника підійшли чоловік із жінкою та запропонували випити. Отримавши відмову, незнайомці побили чоловіка та відібрали у нього гаманець із грішми і мобільний телефон. 44-річний потерпілий надав детальний опис кривдників, за яким співробітники поліції розпочали їх пошуки.

Протягом кількох годин оперативники Солом’янського управління поліції затримали 40-річного нападника та його 34-річну спільницю, а слідчий повідомив їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав фігурантам запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для визначення покарання. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва