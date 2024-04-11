Авіаексперт про катастрофу польського президентського літака Леха Качинського: Смоленська трагедія організована Росією

Росіяни створили всі умови, щоб літак президента Польщі Леха Качинського не долетів до фактичної злітної смуги аеродрому Смоленська, а впав раніше. Це зазначив Українському Радіо авіаційний експерт Костянтин Криволап, згадуючи катастрофу польського президентського літака, що сталася 14 років тому – 10 квітня 2010 року.

Тоді загинули всі 96 осіб, що перебували на борту. Фактично, росіяни зробили підведення літака під посадкову смугу, але ця смуга була насправді далі, ніж її показали пілотам за допомогою штучно створених умов – навігаційних вогнів, сигналів радіолокаційної станції, штучного туману, констатує Криволап. Весь цивілізований світ дуже добре розуміє, що Смоленська трагедія була організована російською стороною, резюмує авіаексперт.

Висновки комісій різні

— Що сталося з літаком, в якому перебувало 96 осіб найвищого військово-політичного керівництва Польщі, 14 років тому? Хто винен у загибелі президента Польщі Леха Качинського та всієї польської делегації?

По-перше, весь цивілізований світ дуже добре розуміє, що ця трагедія була організована російською стороною, і що винна в цьому російська сторона. Тоді президентом РФ був Мєдвєдєв, а Путін був прем’єр-міністром, виконував функції керівника комісії, яка розглядала це питання. Була комісія, в якій були представники Росії, Узбекистану, Азербайджану та Білорусі. Це одна сторона.

Поляки заявили, що вони проведуть незалежне розслідування зі свого боку й вони його провели. Результати, висновки всіх цих комісій не збіглися. Потім було ще розслідування, пізніше незалежні розслідувачі вже на матеріалах цих комісій проводили розслідування. 2022 року Польща взагалі заявила, що Росія – це країна, яка допомагає тероризму, і поляки поклали вину за цю трагедію конкретно на росіян. Було багато досліджень. Із цікавих є дослідження, які проводив Марк Солонін. Він дуже ретельно вивчив кожен етап, кожну секунду польоту того літака.

— Це відомий російський історик.

Так, й він досить серйозно все досліджував і дійшов своїх висновків. Його позиція була така, що його не цікавлять політичні аспекти цієї справи, тільки технічні. Всі технічні засоби, які були в цій трагедії використані, свідчать, що це дуже добре організована операція із застосуванням великих організаційних ресурсів і технічних засобів.

Технічні засоби в цьому випадку – це і навігаційні вогні, і штучний туман, який був створений над цим містом, і всі сценарії переговорів диспетчерів, перенаправлення, психологічний стан президента Качинського, який там надавав відповідні накази. Все це – дуже добре організована і спланована операція. Й завжди, коли коїться якийсь злочин, треба розуміти, хто був бенефіціаром цього злочину.

Були створені всі умови, щоб літак не долетів до фактичної злітної смуги, а впав раніше

— Пане Костянтине, з ваших слів йдеться про підле вбивство польської еліти, яке планувалося. Нагадаю, що 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому Північний у Смоленську (Росія) розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину, вчиненого сталінським режимом СРСР. У результаті авіакатастрофи загинули всі 96 осіб, що перебували на борту – президентське подружжя Леха і Марії Качинських, а також представники політичної, військової і релігійної еліти Польщі, громадські активісти.

Фактично, зробили підведення літака під посадкову смугу, але ця смуга була насправді далі, ніж її показали за допомогою оцих штучно створених умов – навігаційних вогнів, сигналів радіолокаційної станції, штучного туману. Туман робила конкретна машина і сліди цієї машини є. Є така військова можливість, хімічні війська застосовують відому машину ТДА-2К, яка робить отакий туман.

При окремих умовах вона може створити туман над конкретною територією. Це засіб захисту аеродромів, коли його атакують ворожі ракети і вони повинні на останній ділянці маршруту зробити оптичне порівняння фотографій з тим, що вони бачать, і вразити саме ті цілі, які вони повинні вразити. Така система є, вона давно була вже розроблена в Радянському Союзі і вона працює. Тож були створені всі умови, щоб літак не долетів до фактичної злітної смуги, а впав раніше.

Костянтин Криволап. Фото: ФБ-сторінка Костянтина Криволапа

Але якщо пілоти досвідчені, то вони посадять літак у лісі, де дерева, які гнуться, й можна, якщо пощастить, дуже акуратно посадити літак. Тож на всяк випадок, щоб не було ніяких питань і для того, щоб ніхто не зміг вижити із пілотів і пасажирів, цей літак ще і підірвали в той час, коли він там вже падав на землю.

Це навіть схоже на цю ситуацію із торішнім вбивством у Росії ватажка “приватної” військової компанії “Вагнер” Пригожина: літак збили, за двоє діб там усе зачистили, нікого не допустили. Оскільки це був торік літак Embraer, тобто бразильського виробництва, російська сторона повинна була сповістити Бразилію і залучити її до розслідування, щоб не було питань. І росіяни сповістили про це Бразилію, але сказали, що “нам ваші технічні спеціалісти не потрібні, нам все і так зрозуміло”.

При цьому росіяни намагаються вдавати, що все нормально, все правильно. Всі розуміють, що це брехня, дурня, але ми бачимо ці обличчя і в Радбезі ООНу. Йдеться і про Небензю (представник РФ в ООН – ред.), і про Лаврова (міністр закордонних справ РФ – ред.). Треба мати талант робити такі обличчя і так впевнено брехати. Це дуже схоже за змістом: “якщо ти не згоден із нашою позицією, то ми тебе будемо вбивати. Якщо ти не хочеш робити так, як ми тобі, імперці, кажемо, то ми будемо тебе знищувати”. І це загалом те, що зараз із Україною творить Росія.

“Усе було закручено, щоб приховати дійсних злочинців”

— Пане Костянтине, своє розслідування проводив так званий Міждержавний авіаційний комітет. Розкажіть трохи про результати його розслідування. Чи була ця експертиза незалежною і про що вона говорить?

Міждержавний авіаційний комітет очолив Путін. Були запрошені нібито фахівці Узбекистану, Азербайджану та Білорусі, якщо я не помиляюсь, і вони робили те, що їм казали. Тобто, що їм пропонували, які концепції, такі концепції вони і ухвалювали. Там мало чого є, що не підлягає якомусь сумніву. Поляки хотіли ввійти в цю комісію, проте їх під різними причинами не пускали, щось видумували. Спочатку там були польські спеціалісти, потім вони вийшли з цього складу.

Тобто це дуже закручена історія. Від цієї комісії не можна було отримати чогось достовірного. Засоби об’єктивного контролю, які були використані, – камери, мікрофони, які стоять в диспетчерських, взяли раптом і пропали. Вони були знищені, а експертиза показала, що з цих засобів не можна зняти жодну інформацію. Тож все було закручено для того, щоб приховати дійсних злочинців, які організували цю катастрофу.

— Було ще розслідування Смоленської трагедії, результати якого 30 липня 2020 року оприлюднила комісія польського Сейму. Це було поновлене розслідування Смоленської трагедії, до роботи в якому залучали провідних експертів із Великої Британії. Щось нове з’явилося? Чи все фактично звелося до того, що поляки не погоджуються категорично з тим, що їм пропонує Москва?

Поляки не погоджуються. Поляки вимагають фактичних доказів з місця катастрофи. Вони запросили конкретний перелік у так званої “Міждержавної комісії”. Вони досить багато розказували про всі ці події в засобах масової інформації, навіть зняли фільм про те, як це могло бути. Робили таку свою версію цих всіх подій.

На мою думку, поляки сказали, що винні росіяни, що ще під час ремонту літака була закладена бомба в це крило, щоб у будь-який момент можна було підірвати президента Качинського. Проте серйозних висновків цієї комісії не було – рішення ООН, хоча б дипломатичної стурбованості стосовно цих подій, яку, наприклад, вся Європа почала видавати на початку нашої великої війни. Тому ця комісія нібито свою справу зробила, але наслідків роботи цієї комісії таких, яких хотілося б, не було.

“Поновити розслідування вже майже неможливо”

— Чи є питання, які залишилися без відповідей? І що, власне, заважає поставити остаточну крапку? Чи буде поновлено за певних історичних умов розслідування?

Думаю, що це вже майже неможливо. І для чого? Росія показує свій цинізм, свою зухвалість, знищуючи не тільки літаки, а знищуючи міста, знищуючи нашу країну. Що тут ще досліджувати? Поляки готуються до війни, суттєво збільшили свої потужності і в плані особистого складу, і в плані озброєнь. Вони добре розуміють, що таке Росія, і як можуть, так нам допомагають

Я не вважаю, що ці протести, блокування кордону, що це дії проти України. Це розборки агробізнесу з євросистемою керування агробізнесом. Тому, я думаю, що Україна і Польща зможуть дати серйозну відповідь і покарати всіх злочинців, які знищували таким чином і їхніх представників, і наших, і нашу країну. Росіяни сидітимуть у Гаазі або будуть переслідуватися за законом.

Джерело: Українське Радіо