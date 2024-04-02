Як хапуги організували сімейний підряд з висмоктування грошей з бюджету Рівненської громади

Як добре заробляти на коштах Рівненської громади? Треба стати частиною влади цієї громади, поставити своїх людей на чолі різних комунальних структур, а бізнес записати на родичів і друзів. І укладати з цим бізнесом безконкурентні договори.

З листопада 2020 року секретар Рівненської міської ради – Віктор Шакирзян, а з вересня 2023-го він ще й виконує обов’язки міського голови Рівненської громади. До своєї посади Шакирзян був бізнесменом. Займався переважно перевезеннями, будівництвом, купівлею та продажем нерухомості.

Будівельні компанії Віктора Шакирзяна та його родини з 2021 року безпосередньо не перемагали на тендерах, які проводили підрозділи Рівненської міської ради. Проте ми помітили, як родина посадовця знайшла спосіб освоювати кошти Рівненської громади. Детальніше – у розслідуванні видання “Четверта влада“.

Фірми родини Шакирзянів: сестри, сина, батька

Відповідно до законодавства України, секретар міської ради не може суміщати службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім хіба викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту.

Родина Віктора Шакирзяна. Фото з фейсбук-сторінки Віктора Шакирзяна

До того, як стати секретарем Рівненської міської ради, Віктор Шакирзян був директором та власником кількох фірм, зокрема «Захід-Трансбуд», «Рівнетрансбуд». Офіційно нині ними керують чи володіють переважно його родичі.

Окрім того, юридично оформлені на рідних Віктора Шакирзяна товариства «Укрбудрівне» та «Захід-бетонбуд».

За даними аналітичної системи «YouControl», ТОВ «Захід-трансбуд» заснували у 2012 році рідна сестра Віктора Шакирзяна Корольова Віта Володимирівна (нині – Ванчугова) та Галайчук Оксана Миколаївна.

Спочатку жінки порівну володіли частками фірми. Сьогодні частка Оксани Галайчук становить 1,49%, а 98,51% належить Віті Ванчуговій.

Фірма зареєстрована у селі Бабин Рівненського району. Основний вид діяльності – інші будівельно-монтажні роботи. Статутний капітал – 3 мільйони 350 тисяч гривень.

Віктор Шакирзян з рідною сестрою Вітою Ванчуговою (Корольовою), яка працює рієлторкою агентства нерухомості «Рівненська оселя». Фото з фейсбуку Віти Шакирзян.

Рівненська художниця, майстриня з текстилю та співвласниця будівельної фірми «Захід-трансбуд» Оксана Галайчук. Фото Олександра Харвата

Директором «Захід-трансбуду» спочатку був Олександр Нікітчук. А з 2014 року по 15 вересня 2020 року – Віктор Шакирзян.

Тепер фірмою керує бухгалтерка Богдана Шакирзян (Філіпова) – дружина старшого сина Віктора Шакирзяна – Іллі Шакирзяна.

Саме фірма, якою керує невістка в.о. мера, нагадаємо, повернула секретарю Рівнеради у перший рік повномасштабного вторгнення 12 мільйонів 699 тисяч боргу.

Будівельна фірма, яку у 2011 році заснував Віктор Шакирзян разом з Віталієм Галайчуком – ТОВ «Рівнетрансбуд». Вона належала засновникам порівну, а у 2022 році частка Віктора Шакирзяна зменшилась до 0,04%, решта його частки перейшла сину Іллі Шакирзяну. Віталій Галайчук також є директором фірми.

Директор та співвласник 50% «Рівнетрансбуду» Віталій Галайчук. Він чоловік Оксани Галайчук, співвласниці фірми «Захід-трансбуд». Стоп-кадр із сюжету «Суспільне Рівне»

ТОВ «Рівнетрансбуд» зареєстрували у Рівному, на вулиці Василя Червонія, 39. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу складає 2 мільйони 850 тисяч гривень.

Ця компанія теж у 2022 році повернула Віктору Шакирзяну борг – 2 мільйони 843 тисячі 187 гривень.

За однією адресою з ТОВ «Рівнетрансбуд» є фірма, що займається переважно наданням в оренду будівельних машин і устатковання – ТОВ «Укрбудрівне».

Заснували її в 2016 році Олександр Нікітчук із села Бабин та Сергій Трофімчук з Рівного. У 2019 році частка Трофімчука перейшла сестрі Віктора Шакирзяна Віті Ванчуговій.

Керує фірмою від самого початку її заснування Олександр Нікітчук. Статутний капітал становить 10 тисяч гривень.

Олександр Нікітчук записаний директором чи власником ще кількох фірм, пов’язаних із Віктором Шакирзяном (ПП «Буд-Сектор», ПП «Стайл Хаус» та ПП «Стайл Хаус Плюс», що мають стосунок до котеджів житлового комплексу по вулиці Слава Переможцям у Рівному). Фото з Фейсбук-сторінки Олександра Нікітчука

Ще одна фірма, пов’язана з в.о. мера Рівного, – ТОВ «Захід-бетонбуд». Її заснував у червні 2020 року батько Віктора Шакирзяна – Володимир Шакирзян – та Максим Лащ, колишній працівник рівненського управління СБУ.

З грудня 2020 року Володимир Шакирзян – єдиний власник.

Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Статутний капітал фірми – 2 мільйони 942 тисячі 650 гривень. Керує фірмою Федір Левчук.

Віктор Шакирзян (праворуч) з батьком Володимирем Рахимзяновичем. Фото з Фейсбук-сторінки Віктора Шакирзяна

Новий фаворит влади: успіх будівельників з «Адамантбуду»

У Рівненській міській раді будівельні роботи переважно замовляє Департамент інфраструктури та благоустрою (дороги, тротуари, прибудинкові території, проїзди тощо) та УКБ, тобто Управління капітального будівництва (укриття, ремонти навчальних, музичних закладів, адмінбудівель, водопроводів тощо).

Якщо дивитися підрядників, то, окрім уже звичних рівнянам ТзОВ «Кортакоз», ТОВ «Прогрес девелопмент компані» та ПВКФ «Фіалка», ці замовники три останні роки часто укладають угоди з ТОВ БК «Будальянс груп» та ТОВ «Адамантбуд».

«Будівельна компанія «Будальянс груп» отримала найбільший підряд – на капітальний ремонт вулиці Чорновола за 97 мільйонів 700 тисяч гривень.

А також за останні три роки більше 280 підрядів на загальну суму близько 70 мільйонів гривень від департаменту інфраструктури та 4 підряди на 59 мільйонів гривень від УКБ.

Ми не знайшли прямих звязків «Будальянс груп» з Віктором Шакирзяном. Про неї пізніше розповімо окремо.

А наразі розкажемо про фірму в якій ми зв’язки з в.о. мера Рівного знайшли – ТОВ «Адамантбуд». Фірма з невеликих підрядів у селах Дубровицького району з 2021 року стала успішно ремонтувати дороги, стоянки, укриття, медичні і навчальні заклади Рівного.

Загалом фірма з 2021 року підписала із замовниками міської ради договорів на 142 мільйони 463 тисячі гривень. 12,6% договорів були розірвані, за даними модулю аналітики «Прозоро».

Що за «Адамантбуд»

Товариство «Адамантбуд» зареєстрували у 2016 році в офісному приміщенні на вулиці Данила Галицького, 19.

Єдиний власник фірми від самого початку її створення – Чемерик Анатолій Анатолійович.

Його дружина, Чемерик Ольга Миколаївна, працює головною спеціалісткою Департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації.

Саме з її декларації бачимо, що Анатолій Чемерик отримував невисоку заробітну плату в «Адамантбуді» (наприклад, за 2019 рік – 44 тисячі 594 гривні, за 2020 рік – 22 тисячі 299 гривень, за 2021 рік – 6 тисяч 575 гривень).

За даними з модулю аналітики «Прозоро», він на фірмі був начальником відділу матеріально-технічного забезпечення. А з 2021 року став працювати водієм-інструктором в ТОВ «Рівненська приватна автошкола».

Директор ТОВ «Адамантбуд» з 2022 року – рівнянин Балєєв Сергій Вікторович.

За даними аналітичної системи «YouControl», ця фірма не має ні нерухомості, ні транспортних засобів. Перемагаючи на закупівлях, фірма все орендує.

Нинішній директор ТОВ «Адамантбуд» Сергій Балєєв. За попереднього директора Сергія Кравчука був виконробом фірми

Тендерна історія ТОВ «Адамантбуд»: із сіл – у Рівне

Попри те, що фірма зареєстрована в Рівному, за даними з «Прозоро», перші бюджетні договори в 2016-2017 роках були із сільськими громадами Дубровицького району (Миляцька, Висоцька громади).

У 2018-2019 роках фірма подавалась на тендери Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА – на будівництво лікарських амбулаторій. Їхні пропозиції або відхиляли, або ціна була вищою за ціну конкурентів.

У 2020 році аналітична система «Прозоро» не зафіксувала ніякої інформації про участь в тендерах чи прямі договори з цією фірмою.

Та вже в 2021 році «Адамантбуд» з’являється учасником на тендері з капітального ремонту прибудинкової території на вулиці Данила Галицького, 6 у Рівному. Єдиним конкурентом було ПП «Сантехбуд К». Очікувана вартість становила 2 мільйони 250 тисяч гривень.

Вигляд відремонтованого двору біля будинку №6 на вулиці Данила Галицького. Підрядник – ПП «Сантехбуд К»

«Сантехбуд К» був, припускаємо, технічним учасником, бо цінову пропозицію, щоб обійти єдиного конкурента – «Адамантбуд», не знижував.

Змагальності між цими учасниками не було й у всіх інших спільних закупівлях: на ремонт приміщення ЦНАПу в Квасилові, ремонт терапевтичного корпусу та даху автогаража в міській лікарні Рівного та на ремонт третього поверху головного корпусу Рівненської міської лікарні №2. Всі ці об’єкти отримав у підряд «Адамантбуд».

За допомогою аналітичної системи ClarityProject встановлюємо, що номер телефону кошторисниці «Сантехбуд К» Олени Рощини пізніше фігурує як контактний «Адамантбуду».

Уважно передивившись документи багатьох закупівель, виявили, що Олена Рощина працювала інженеркою-кошторисницею в ПП «Сантехбуд К», а потім і в ТзОВ «Адамантбуд».

Інженерка-кошторисниця «Адамантбуду», «Сантехбуд К», внутрішня аудиторка системи управління якістю «Адамантбуду» і «Рівнетрансбуду» Олена Рощина. Фото з фейсбук-сторінки Олени Рощиної

Програма, що ідентифікує номери телефонів, видає номер Олени Рощини (в дівоцтві Примачик, – Авт.) з підписами «Сантехбуд К», «Олена Верзуна» (Микола Верзун, нагадаємо, – власник «Сантехбуд К»), «Олена Адамант», «Адамантбуд», «Олена Віталіка Будіндустрія», «Олена Рівнетрансбуд», «Альона кошторисник Галайчука» (Віталій Галайчук є власником фірми «Будіндустріяпідряд» та співвласником «Рівнетрансбуд» із сином Шакирзяна), а також «Олена Рощина (Захід-трансбуд)», «Альона Захід-трансбуд». Фірма «Захід-трансбуд», нагадаємо, є фірмою сестри Віктора Шакирзяна.

Також ми знайшли договір про найм Олени Рощини «Рівнетрансбудом».

Серед працівників «Адамантбуду» з 11 жовтня 2021 року помічаємо й ім’я сина Віктора Шакирзяна – Іллі Шакирзяна.

Більше того, фірма Віталія Галайчука та Іллі Шакирзяна «Рівнетрансбуд» на закупівлях представляла Олену Рощину як свою працівницю – внутрішню аудиторку системи управління якістю.

Ми зателефонували Іллі Шакирзяну та Олені Рощиній.

– Ви працюєте в «Адамантбуді» інженером з охорони праці з 2021 року. Ця фірма зараз отримує дуже багато бюджетних коштів. Це фірма вашого батька? – запитує журналістка у Іллі Шакирзяна.

– Ні, не мого батька.

– А це він вас туди влаштував працювати? – уточнюємо, бо Ілля Шакирзян – 2000 року народження, і в 2021 році лише отримав диплом бакалавра НУВГП.

– Ні. По знайомих просто знайшов роботу. Запропонували, бо побачили, що я себе проявляю. Та й взяли на роботу. Усе.

Ілля Шакирзян, син Віктора Шакирзяна, власник 49,06% частки ТОВ «Рівнетрансбуд» з 2022 року. Працює інженером з охорони праці на фірмах «Рівнетрансбуд» та «Адамантбуд». Фото з Viber Іллі Шакирзяна

Олена Рощина теж заперечила, що «Адамантбуд» належить Віктору Шакирзяну.

– Ви працюєте на фірмі «Адамантбуд» інженеркою-кошторисницею, внутрішньою аудиторкою. Крім того, у документах на тендери ми бачимо, що ви працюєте і на фірмі «Рівнетрансбуд», а раніше – і в «Сантехбуд К», – журналістка.

– Ні, на фірмі «Рівнетрансбуд» я не працюю, – відповіла Олена.

– Тобто ви працюєте тільки на «Адамантбуд»?

– Я лише на «Адамантбуд» працюю, так.

– Вас винаймав Віктор Шакирзян?

– Ні, Віктор Шакрирзян мене не наймав. Я знаю… Ну, тобто не наймав він мене.

– А він там – як власник?

– Ні, він не має до цього стосунку.

– А вам допомагав влаштуватись на роботу Віталій Галайчук?

– Віталій Галайчук? А який він має стосунок до цієї організації? Ні.

Віталій Галайчук на наше запитання про те, чи це він влаштував свою кошторисницю в «Адамантбуд», спочатку відповів так:

– Якщо я не можу заплатить якусь там зарплату, яку це… Людина хоче десь ще працювати, то хай собі працює.

Потім перетелефонував і сказав, що сам складає кошториси, а Олена в «Рівнетрансбуді» не працює.

2021 рік: на тендери з технікою комунальних підприємств Рівного

У 2021 році «Адамантбуд» отримав від Рівненської міської ради підряд на ремонт стоянки на вулиці Коновальця,30 за 670 тисяч гривень, а також договори на поточні ремонти доріг на вулицях Литовській, Дворецькій, Пчілки, Кобзарській, Старицького, Теліги, Чорновола, у провулку Вінницькому.

Паралельно Рівненське ШЕУ напряму віддало товариству поточні ремонти доріг на вулицях Гур’єва, Жукова та Прохідної – по 49 тисяч гривень за кожну.

Потім з цими договорами «Адамантбуд» прийшов на відкриті торги з ремонту вулиці Литовської у Рівному.

Як матеріально-технічну базу, потрібну для ремонту цієї дороги, «Адамантбуд» показав більше десяти одиниць техніки, які орендує у того ж таки Рівненського ШЕУ. Асфальтобетонна суміш та установка асфальтозмішувальна теж Рівненського ШЕУ.

Управління капітального будівництва та Управління освіти Рівнеради на спрощених закупівлях обрали «Адамантбуд» для ремонтних робіт в адмінбудівлях, школах та дитсадках.

Найбільшим підрядом 2021 року стали торги на капремонт фасаду, горищного перекриття та заміни вікон будівлі на вулиці Шевченка, 45. В цьому адмінприміщенні розташований Департамент інфраструктури та благоустрою. Сума договору – 9 мільйонів 723 тисячі гривень.

Нагадаємо, що і Рівненське ШЕУ і Департамент інфраструктури та благоустрою очолюють посадовці, призначені за неформальною квотою фракції «Рівне разом» Віктора Шакирзяна.

Адмінбудівля на вулиці Шевченка, 45, яку почало ремонтувати товариство «Адамантбуд»

Адмінбудівля на вулиці Шевченка, 45 з тильного боку, яку почало ремонтувати товариство «Адамантбуд»

Практично на всі конкурентні закупівлі «Адамантбуд» додавав договір з Рівненським ШЕУ на оренду транспорту та механізмів.

На тендер до самого Рівненського ШЕУ щодо будівництва приміщення для приготування соляних розчинів фірма вже наймала техніку іншого комунального підприємства – КАТП-1728 (керівник якого – чоловік депутатки від «Рівне разом» Катерини Марчук. – Ред.).

На закупівлі послуг щодо прибирання снігу «Адамантбуд» показував, що орендує чотири трактори у КП «Рівненський трест зеленого господарства». На цій закупівлі ми помітили, що фірма також залучала автогрейдер товариства «Захід-трансбуд», що належить сестрі Віктора Шакирзяна.

Загальна сума укладених договорів з міськими замовниками у 2021 році становила 27 мільйонів 886 тисяч гривень. За даними аналітичної системи «YouControl», дохід підприємства за 2021 рік склав 20 мільйонів 693 тисячі гривень, прибуток – 191 тисячу 100 гривень.

Рік повномасштабного вторгнення: обороти та прибутки зростають

2022 рік, який ми запам’ятаємо через повномасштабне вторгнення росії, був складним для бізнесу та економіки України.

З кінця лютого замовники могли укладати договори за бюджетні кошти лише за наявності нагальної потреби. Інформація про частину укладених договорів в той період може з’явитися аж після завершення воєнного стану.

Для товариства «Адамантбуд», втім, 2022-й був не найгіршим роком. Так, у квітні без тендерів Рівненське ШЕУ закупило в «Адамантбуду» 909 тонн піску по 220 гривень за тонну і щебеню та гранітного відсіву на 238 тисяч гривень за тонну.

Щебінь, відсів різної фракції та пісок Рівненське ШЕУ та Трест зеленого господарства купували без конкурсу в цієї фірми ще кілька разів до кінця 2022 року.

Загальна сума таких договорів, за даними з «Прозоро», сягнула ще майже 5 мільйонів гривень.

Коли у 2023 році Рівненське ШЕУ оголосило тендер на той же пісок та щебінь, «Адамантбуд» надав як підтвердження наявності аналогічного договору договір з ШЕУ від 2022 року. А з ним і транспортні накладні, за якими ми дізналися, що перевезенням цього щебеню, відсіву із села Вирів Дубровицького району у 2022 році займалась фірма «Захід-трансбуд».

Попри те, що «Адамантбуд» постійно брав участь в закупівлях з «чужою» технікою та механізмами, Рівненське ШЕУ в червні 2022 року укладало договір з ним на прокат сідлового тягача «Рено».

Транспортні послуги для міського військкомату теж надавала ця фірма. Хоча, нагадаємо, у 2021 році «Адамантбуд» переважно мав орендовану техніку Рівненського ШЕУ.

У 2022 році місцевій владі потрібно було наводити лад з укриттями в навчальних закладах. Велика частина підрядів дісталась і товариству «Адамантбуд».

Загальна сума тих договорів, інформацію про які оприлюднили в «Прозоро», становить трохи більше 5 мільйонів гривень.

Сума тих договорів з будфірмою «Адамантбуд», які стосуються ремонтів укриттів у школах і не були опубліковані в системі закупівель, складає майже 11 мільйонів 400 тисячі. Ці дані на наш запит надало Управління капітального будівництва.

Договори на ремонт найпростіших укриттів також укладали з ФОПом Сергієм Балєєвим, який став директором «Адамантбуду» 29 серпня 2022 року.

Загальна сума підрядів безпосередньо з ним, за даними з «Прозоро» та з відповіді на запит від Управління капітального будівництва, становить близько 4 мільйонів 800 тисяч гривень.

Облаштував «Адамантбуд» за майже два з половиною мільйони найпростіше укриття в підвальному приміщенні на вулиці Поштовій, 2, де сесійна зала Рівненської міської ради.

Загалом у 2022 році замовники Рівного підписали договорів з «Адамантбуд» на 25 з половиною мільйонів гривень. І це лише ті, інформація про які доступна на порталі закупівель.

За даними фінансової звітності «Адамантбуду», яка є доступною в аналітичній системі «YouControl», чистий прибуток, тобто різниця між доходами та витратами, фірми у 2022 році, порівняно з 2021 роком, зріс зі 191 тисячі до 443 тисяч гривень.

Ми попросили аналітикиню «Центру протидії корупції» Антоніну Волкотруб оцінити ситуацію щодо того, чому фірма, яка має обороти на десятки мільйонів гривень, отримує прибутку менше 2% (у 2022 та 2023 роках відповідно 1,76% та 4,55% від доходу. – Ред.). Адже це нагадує, окрім всього іншого, спробу уникнути сплати податків.

– Низький прибуток може свідчити про податкову оптимізацію, проте для того шоб переконатися – потрібно дивитися прибутковість компаній, які надають такі ж послуги, але тут вигладяє так що вона може бути.

Власник фірми «Адамантбуд» Анатолій Чемерик

Як ми згадували на початку матеріалу, Анатолій Чемерик, який є власником «Адамантбуду», з 2022 року почав працювати водієм-інструктором. Ми йому зателефонували та поцікавились, чи отримує він дохід від своєї фірми, бо в декларації його дружина це не відобразила.

– Ви записані власником та засновником фірми «Адамантбуд». Це досить успішна фірма. Оскільки під час війни вона має багато мільйонних підрядів, у нас виникли деякі запитання, – почала розмову журналістка.

– Нічого не можу відповісти на ваші запитання, бо я – тільки власник, – одразу відсторонився від фірми Анатолій Чемерик.

– Ви, як власник, отримуєте щороку дивіденди від фірми?

– А для чого цікавитесь?

– Чистий прибуток фірми за 2022 рік становить майже півмільйона гривень.

– Але це ж моя особиста справа, отримую я чи не отримую.

– Хто справжній власник фірми? Віктор Шакирзян насправді є власником фірми? Може, Роман Курис?

– А що це значить: хто справжній власник фірми? Я – засновник, я – власник.

– Чому ви назвали фірму «Адамантбудом»? Що це значить?

– Я не пам’ятаю, давно було.

– Така назва рідко зустрічається.

– Наскільки я пам’ятаю, багато фільмів було «Адамант», коли ми створювали її. Дивіться, ми зараз говоримо ні про що – про назву фірми. Яка різниця, як вона зветься? У вас якісь важливі питання є до мене? Бо я зараз зайнятий на занятті.

– А хто справжній власник фірми?

– Я – справжній власник фірми.

– А чому ж ви тоді не знаєте, чому саме так назвали фірму і що значить «адамант»?

– Я знаю, що значить «адамант» – камінь дуже міцний. Від того і назвалася фірма. Ми говоримо зараз ні про що з вами.

– Чому ваша фірма не має власного транспорту?

– Вибачте, але я не можу зараз розмовляти. У мене людина вчиться їздити, – завершив розмову інструктор Чемерик.

2023 рік: родина вже всюди

У 2023 році «Адамантбуд» законтрактував вже майже 66 мільйонів гривень.

На початку 2023-го фірмі доручили встановити додаткові джерела живлення в деяких навчальних закладах.

Бетон, бордюри та бетонні кільця для Рівненського ШЕУ на торгах прийшла продати лише фірма «Адамантбуд». У липні договір розірвали, але встигли поставити товарів на 364 тисячі гривень. Новий тендер на бетон та бордюри дозволив підняти ціну на відповідні товари.

Фірма подала на тендер сертифікати на товари. Так, бетон пропонували від ТОВ «Захід-бетонбуд», а бетонні вироби від ТОВ «Арт-брук». Нагадаємо, перше належить офіційно Володимиру Шакирзяну, батьку секретаря Рівненської міської ради. А друге – Віталію Федоришину з Корецького району. Саме бруківку цієї фірми у перший рік повномасштабного вторгнення почали вкладати в Рівному на тротуарах.

Власник ТОВ «Арт-брук» Віталій Федоришин. Його бруківкою почали вкладати тротуари в Рівному під час повномасштабного вторгнення. Фото з фейсбук-сторінки дружини Віталія Федоришина

На тендері щодо вкладання бруківки на 55 мільйонів гривень договір підписали з «Арт-брук» Федоришина, а одним із субпідрядників цієї фірми було товариство «Адамантбуд».

Копія листа про субпідрядника «Арт-брук» – «Адамантбуд» на закупівлі щодо вкладання бруківки на тротуарах по місту Рівному

Пісок та відсів прийшла на торги продати лише «Адамантбуд». Договір уклали 30 листопада, а до кінця року Рівненське ШЕУ замовило та оплатило 1 тисячу 355 метрів кубічних піску по 495 гривень за куб та 688 метрів кубічних відсіву по 775 гривень за куб. Сума до оплати – майже 1 мільйон 204 тисячі гривень.

З документів, які фірма подала на цей тендер, встановили, що пісок видобуває ТОВ «Фасад» в Малій Любаші. Власницею цього товариства із січня 2022 року є Ольга Курсик, мати депутата Рівненської міської ради Олександра Курсика.

Військовослужбовець і депутат Рівнеради Олександр Курсик вручає нагороду Віктору Шакирзяну 29 лютого. Фото із сайту Рівненської міської ради

Сертифікат якості на відсів, який «Адамантбуд» додав до своєї пропозиції, був від товариства «Балашівський граніт». Віктор Шакирзян керував цим товариством до 2019 року.

Нині директором та власником 96,3% частки статутного капіталу є Сергій Трофімчук. Видання «Рівне Вечірнє» на початку січня 2023 року поширювало інформацію про те, як волонтери ГО «Рівне разом» передають авто для Збройних Сил України. Сергій Трофімчук у статті був вказаний механіком ТОВ «Захід-трансбуд».

Власник ТОВ «Балашівський Граніт» Сергій Трофімчук. Фірмою керував до 2019 року Віктор Шакирзян. Фото з фейсбук-сторінки Сергія Трофімчука

В «Адамантбуду» Рівненське ШЕУ і у 2023 році, і у 2024-му закуповувало транспортні послуги – сідлового тягача і екскаваторів. На тендер «Адамантбуд» прийшов з технікою «Захід-трансбуду» та «Укрбудрівного». Як ми розповідали вище, ці фірми пов’язані із секретарем Рівненської міськради.

Крім того, ця техніка, за інформацією з тендерної пропозиції, зберігається на вулиці Василя Червонія, 39. Договір оренди на використання стоянки «Адамантбуд» підписав з фірмою «Пал-Сервіс».

Що цікаво, за цієї адресою «Пал-Сервіс» мав у постійному користуванні 6 соток землі. Восени 2023-го фірма звернулася до Рівненської міської ради з проханням поділити цю земельну ділянку на дві частини. Бо на одній із них розташоване майно секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна: офісне приміщення та автомийка. Рівненська міська рада дозволила такий поділ 8 грудня 2023 року.

Завезенням ґрунту на полігон теж займається «Адамантбуд». КАТП-1728 сплатило фірмі за 2023 рік майже 1 мільйон 439 тисяч гривень за 5 тисяч 625 метрів кубічних ґрунту. На торги, додамо, фірма приходилп з технікою «Захід-трансбуду» та Володимира Шакирязна.

1 мільйон 385 тисяч гривень та 99 тисяч гривень прямим договором заплатив «Адамантбуду» і Департамент інфраструктури та благоустрою у 2023-му.

Ми зателефонували до директора товариства «Адамантбуд» Сергія Балєєва, щоб він пояснив успіхи на тендерах та зв’язок з родиною Шакирзянів:

– У вашої фірми немає власної спецтехніки, але ви ходите на тендери до Рівненського ШЕУ, пропонуючи послуги екскаватора, сідлового тягача. На тендери з будівництва чи ремонту ви орендуєте транспорт та спецтехніку у «Захід-трансбуду» та «Рівнетрансбуду», «Укрбудрівного» Віктора Шакирзяна. Як ви це можете пояснити? – запитала журналістка.

– Чому ви вирішили, що «Захід-трансбуд» – це Віктор Шакирзян. Нема там такого власника зараз. Тож дивіться по документах, хто там власник, – одразу заперечує Балєєв.

– То чому саме в них орендуєте?

– Можемо в інших орендувати. Що, в цьому справа? Там, де дають меншу ціну, розумієте? Та й все. Хто дає меншу ціну, в того й орендуємо.

– На тендери з продажу бетону ви пропонуєте товар від «Захід-бетонбуду» Володимира Шакирзяна. Чому саме їхній бетон? А чий пісок, щебінь?

– Ну, я не знаю, з ким вони пов’язані. Це що, теж написано десь? Я такого не читав, що десь воно пов’язано. Це ви десь собі висновки робите, що вони пов’язані.

– Ви орендуєте техніку та купуєте бетон саме у цих фірм з власної ініціативи чи хтось «порадив»?

– Коли як. Ну, в них купуємо. Буває, не тільки в них купуємо. Що, у місті один «Захід-бетон»? Ну, «Захід-бетон» пропонує нам більш якісь цікаві ціни. Розумієте? «Інтер-бетон» теж пропонує ціни, але трохи вищі. Це ж статистика цін. Розумієте? Добре. Я тут трохи зайнятий.

– А якою технікою ви проводите очищення вулиць від снігу? В якому районі Рівного?

– Усією. Ми беремо техніку в оренду. Ну, зараз ми ніякий сніг не чистимо. До побачення, – швидко перервав розмову Сергій Балєєв.

Ми намагалися взяти коментар самого Віктора Шакирзяна, щоб дізнатися, який він має стосунок до «Адамантбуду» та чи якось сприяє в тому, щоб договори укладали саме з цією фірмою, де працює його син.

Схема зв’язків «Адамантбуду» із Віктором Шакирзяном. Щоб збільшити – відкрийте в новому вікні

Виконувач обов’язків міського голови Рівного ухилився від відповідей. Спочатку відповів, що поважає наш час і просить те ж саме від нас: попросив надіслати запитання на електронну пошту.

У відповідь ми спочатку отримали прохання пояснити, як «Адамантбуд» з ним пов’язаний, а потім – лише одне речення: «Я не знаю цих обставин і не можу їх підтвердити чи спростувати».

Керівник Департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради Руслан Гудима, на запитання, чи задоволений він роботою «Адамантбуду» і чи дає Віктор Шакирзян якісь вказівки щодо цієї фірми, відповів, що «діє виключно в межах законодавства та в інтересах громади».

«Фірма «Адамантбуд» виконувала роботи у відповідності до виготовленої проєктно-кошторисної документації, з дотриманням державних будівельних норм. Претензії до якості та обсягів виконаних робіт відсутні. У фірми наявний матеріальний та фаховий ресурс, що дає можливість забезпечити вчасне та якісне виконання робіт на об’єктах, замовником яких є департамент.

Департамент як виконавчий орган Рівненської міської ради діє в інтересах виключно територіальної громади, а не приватних осіб», – відповів посадовець.

Автори: Ольга Ольшанська Валерія Хомич

Джерело: «Четверта влада»