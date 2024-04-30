Ціна людського життя – телефон: затримано зловмисника, який в Одесі убив чоловіка

Правопорушнику вже повідомлено про підозру. За скоєне він може провести за ґратами до 15 років.

Вчора ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від перехожих, що на дорозі на вулиці Малій Арнаутській знаходиться тіло невідомого чоловіка з пораненням грудей.

Виїхавши за вказаною адресою, співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що загиблий – 45-річний житель іншої області. Декілька днів тому він познайомився в Одесі з місцевим чоловіком на інвалідному візку, який дав йому у тимчасове користування телефон. А під час наступної зустрічі, коли приїжджий прийшов без мобільника, між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту обурений власник гаджета вдарив нового знайомого ножем у груди і поїхав геть.

Поранений чоловік спробував перейти на інший бік вулиці, але впав посеред проїжджої частини дороги і помер. Тіло небіжчика направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка стала гостра кровотеча із завданого йому колото-різаного проникаючого поранення грудної клітки.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 36-річний чоловік, який, не маючи постійного місця проживання, мешкає в підвальних приміщеннях Одеси. Менш ніж за дві години його розшукали в одному з підвалів біля залізничного вокзалу і вилучили в нього кухонний ніж, який скерували на експертизу.

Також за допомогою мобільної ДНК-лабораторії криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки потерпілого й затриманого. Результати даного дослідження підтвердили причетність останнього до злочину.

У скоєному зловмисник зізнався, зазначивши, що вбив знайомого через телефон, який той не повернув.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібравши достатню кількість доказів, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі від семи до пʼятнадцяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1