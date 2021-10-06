Мэру Одессы Труханову вручили подозрение в завладении землей на полмиллиарда гривень, в деле фигурируют его подчиненные, экс-прокурор области и местный бизнесмен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом», — сообщила Венедиктова.

Кроме Труханова, подозрения получили ряд городских чиновников, бывший прокурор Одесской области и местный бизнесмен – по данным СМИ, речь идет о Владимире Галантернике, отмечает ZN.UA.

«Следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей: они были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе», — отметила Венедиктова.

Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Дело открыто по статьям «подделка документов» и «злоупотребление служебными полномочиями».