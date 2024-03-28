Прикарпатець, який побив до смерті жінку, чекатиме суду під вартою

За процесуального керівництва Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному мешканцю Снятинської територіальної громади за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що прикарпатець перебуваючи в господарстві 65-річної потерпілої вчинив з останньою конфлікт, під час якого почав наносити удари руками та ногами в область голови, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження у вигляді набряку головного мозку, крововиливу під оболонку головного мозку та закритої черепно-мозкової травми, внаслідок яких потерпіла померла.

На даний час зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура