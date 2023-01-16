У суді було доведено винуватість жителя Вінниччини в убивстві односельця на ґрунті ревнощів

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Хмільницької окружної прокуратури та визнав винуватим 25-річного місцевого жителя у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині – вбивство).

У судовому провадженні прокурором доведено, що обвинувачений у серпні 2022 року, перебуваючи в одному із сіл Війтівецької територіальної громади, під час застілля приревнував співмешканку до односельця. На ґрунті ревнощів він обухом сокири вдарив потерпілого по голові, від чого чоловік втратив свідомість.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заподіяння смерті односельцеві, викруткою наніс чоловікові численні удари у різні частини тіла. З метою приховання вчиненого злочину зловмисник виніс тіло вбитого та закопав труп на городі.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного визнано винуватим у вчиненні умисного вбивства та засуджено до покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури