Поліцейський, через службову недбалість якого зникло 2 мільйони гривень постане перед судом

До суду направлено обвинувальний акт відносно старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України. Він обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Слідством встановлено, що у 2014 році правоохоронні органи розслідуючи кримінальне провадження, під час санкціонованого обшуку вилучили у приміщенні одного з банків понад 2 мільйони гривень.

У подальшому суд постановив своєю ухвалою повернути вилучене майно уповноваженій особі, натомість обвинувачений, який на той час був працівником одного із відділень слідчого управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передав гроші сторонній особі, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. Процесуальне керівництво — Дніпропетровська обласна прокуратура.