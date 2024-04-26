За міністра Сольського швиденько внесли заставу 75,7 млн грн та звільнили з під варти

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського вже внесена застава у повному обсязі.

Цю інформацію агентству Укрінформ підтвердила речниця ВАКС Олеся Чемерис. «Підтверджую, що сьогодні за міністра агрополітики внесли заставу у повному розмірі”, – зазначила вона.

Речниця не уточнила, хто саме вніс заставу за Сольського.

Як поінформувала пресслужба Мінагрополітики, після внесення 75,7 млн грн застави міністра Сольського звільнили з-під варти.

«Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розміоі 75 млн 700 тис грн.

23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею на 190 млн грн.

Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.