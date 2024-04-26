Суд арештував міністра агрополітики Сольського. Він може вийти під заставу в ₴75 млн.

Посадовця обвинувачують у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.

Вищий антикорсуд відправив міністра агрополітики Миколу Сольського під варту з можливістю внесення застави в 75 млн гривень. Про це пише “Суспільне”. Прокурор просив для підозрюваного заставу в 200 мільйонів, додає Центр протидії корупції.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає.

Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО. Суперечка, за словами міністра, стосується землі, яку ветеранам надали в володіння.

Проте версія обвинувачення каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

Через два дні після оголошення підозри Сольський подав у відставку. Заяву має розглянути парламент.

Окрім Сольського, підозру отримав і його заступник. Маркіян Дмитрасевич наразі перебуває за кордоном – за версією міністерства, у відрядженні. // LB.ua