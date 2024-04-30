Заморила дитину голодом – 19-річній волинянці повідомили про підозру

Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.

Маля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури