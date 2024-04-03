Проєкт “Офіцери безпеки”. Як працюють поліцейські в сумських школах

З кінця серпня цього року в школах України стартує проєкт “Офіцери безпеки”. Втім, першими закладами освіти, де зʼявилися такі офіцери, уже стали 400 шкіл із регіонів, наближених до лінії фронту, прикордонних районів із росією та білоруссю.

Так, у 63 школах Сумщини вже працюють поліціянти, які відповідають за безпеку під час навчання, пропускний режим, запобігають правопорушенням і реагують на них.

Сумське медіа “Цукр” спільно з “Новою українською школою” поговорили з офіцеркою безпеки Наталією Міщенко-Коров’яковською, дізналися про її обов’язки та про те, як проєкт працюватиме в майбутньому.

ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЮТЬ ОФІЦЕРИ БЕЗПЕКИ

Наталія Міщенко-Коров’яковська працює в поліції діалогу. Але зараз вона офіцерка безпеки в одній зі шкіл міста. Її робочий день починається за пів години до першого уроку.

Спершу офіцерка перевіряє територію школи та приміщення на наявність підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Повторну перевірку проводить декілька разів упродовж дня.

Якщо Наталія визначає, що в приміщеннях і на території безпечно, то зустрічає дітей та працівників школи на вході. Батьки всередину не заходять без нагальної потреби, – така домовленість діє ще із часів карантину.

В офіцерки є окремий кабінет та сейф для спец приладдя, зокрема, металошукача, планшета та амуніції.

“Вирішили з батьками, що металошукач і бодікамери використовуватимемо, якщо будуть якісь правопорушення та якщо в школу заходять сторонні”, – пояснює офіцерка безпеки.

Під час повітряної тривоги офіцерка супроводжує дітей до укриття і перевіряє, чи всі в безпеці.

офіцерка супроводжує дітей до укриття і перевіряє, чи всі в безпеці. У надзвичайних ситуаціях – викликає екстрені служби. Якщо на території або в корпусах закладу хтось знаходить підозрілий предмет, офіцерка має повідомляти про це адміністрацію школи та поліцію. Залежно від ситуації, дітей евакуюють у безпечне місце або залишають в укритті.

“У таких випадках разом із дітьми відходимо на безпечну відстань, яку погодили з керівництвом. Якщо ж предмет побачили під час тривоги, то залишаємося в укритті до прибуття вибухотехніків”, – пояснює Наталія.

Якщо небезпечний предмет знайшли до початку уроків, то в школу нікого не впускають. Офіцер безпеки до прибуття слідчо-оперативної групи контролює, аби до цього місця ніхто не підходив. Коли ж приїздять вибухотехніки, то перевіряють і знешкоджують загрозу. Лише після їхнього дозволу школярі й учителі повертаються до приміщення школи.

А ще офіцери безпеки реагують на адміністративні та кримінальні правопорушення, зокрема, бійки та булінг. Про це повідомляють правоохоронцям. Далі з неповнолітніми працює служба ювенальної превенції.

Серед порушень також можуть бути пропуски уроків і спізнення. У таких випадках завуч або вчитель можуть попросити Наталію поговорити з учнем або ученицею. Проте робити це вона може лише за згоди та в присутності батьків.

Декілька разів на тиждень Наталія проводить профілактичні бесіди в класах. Вона розповідає дітям як запобігти грумінгу (психологічним маніпуляціям, які можуть призвести до сексуального насильства), булінгу та про правила комунікацій. Також офіцерка безпеки може організовувати освітні лекції з безпеки. Наприклад, запрошує вибухотехніків, які показують муляжі мін і розповідають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами.

ЩО ВІДОМО ПРО ПРОЄКТ

У МВС та МОН було декілька спроб залучити фахівців із безпеки до роботи в школах. Одна з останніх ініціатив – проєкт “Офіцери безпеки”. Мета проєкту – забезпечити всі школи охороною, аби запобігти надзвичайним ситуаціям та контролювати безпеку під час навчання. Насамперед його впровадили в областях, які входять до зони підвищеного ризику. Там проєкт стартував у січні 2024 року.

Очікується, що з початку наступного навчального року фахівці з безпеки працюватимуть у кожній школі України.

ХТО МОЖЕ СТАТИ ОФІЦЕРОМ БЕЗПЕКИ

Офіцерами безпеки зможуть бути як цивільні громадяни, так і люди з військовим досвідом. Перед роботою в школі вони пройдуть спеціальне навчання.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на сторінці у Facebook пояснив, що протягом першого півріччя в школах працюватимуть поліціянти, які потім повернуться до своїх обов’язків.

За цей час оголосять конкурс на посаду офіцерів служби освітньої безпеки, аби з нового навчального року такі офіцери з’явилися в усіх українських школах.

ЯК ПРОЄКТ РЕАЛІЗУЮТЬ НА СУМЩИНІ

У Сумській області 63 працівники поліції пройшли навчання та працюють офіцерами безпеки в школах. Це чинні поліціянти, тому курс для них тривав два тижні. Вони вивчали мінну безпеку, дитячу психологію, вчилися надавати школярам домедичну допомогу.

Зараз у школах, які беруть участь у проєкті, поліціянти працюють по одному, але в майбутньому кількість офіцерів безпеки може збільшуватися, залежно від кількості учнів і корпусів школи.

Автор: Олександра Кладієнко, “Цукр”

Джерело: “Нова українська школа”

Усі фото: автор – Денис Кривопишин