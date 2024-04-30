БЕБ викрило підпільні фабрики, які підробляли брендовий одяг та взуття

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів. Фабрики та склади, на яких вироблялась та зберігалась підроблена продукція, знаходились у Миколаївській та Одеській областях.

На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Жодних податків фабрики не сплачували.

Для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів використовували професійне обладнання. Виготовлену продукцію зберігали на складах. Надалі продавали по всій Україні.

Щомісячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки на фабриках і складах та вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження.

Попередня вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та продажу фальсифікованої продукції.

Оперативне супроводження здійснюють співробітники Департаменту стратегічного захисту економіки БЕБ. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки