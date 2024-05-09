У російських регіонах зламали ТБ і замість параду на 9 травня показали вбивць, які воюють проти України (відео)
У кількох регіонах Росії невідомі зламали телевізійний ефір. Там, зокрема, розкрили особи окупантів, які воюють проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Сирену” у Telegram.
За інформацією Telegram-каналу, мешканці Оренбурзької області та Башкортостану не змогли побачити трансляцію параду на 9 травня у Москві. Натомість їм показали кадри теракту у “Крокус Сіті холі”, відео фальсифікації виборів та фото учасників війни в Україні з підписом “вбивця”.
Як уточнюють у мережі, було зламано ефір телепровайдера “Уфанет”. По ТБ російському диктатору Володимиру Путіну було оголошено імпічмент, його також звинуватили у бездіяльності під час великих терактів.
Канали провайдера “Уфанет” дивляться мешканці понад 600 російських населених пунктів. Ефір одразу відключили. У пресслужбі компанії заявляють про “роботу над ліквідацією проблеми”.