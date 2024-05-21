Суддю звільняють за відмову перевірятися на алкоголь, він заявляє про «підлість»

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя підготувала подання про звільнення з посади заступника голови Черкаського апеляційного суду Володимира Бородійчука.

Про це йдеться у рішенні від 15 травня

13 листопада 2023 року о 15.28 на лінію 102 подзвонила громадянка і заявила, що за конкретною адресою в Черкасах чоловік та жінка вжили спиртне, після чого сіли в сіру Тойоту і врізалися в інший запаркований автомобіль і поїхали в напрямку мікрорайону «Казбет». Через 10 хвилин поліціянти знайшли підозріле авто в одному з дворів. Бодікамера поліції зафіксувала, що коли патрульні підійшли, то за кермом сидів чоловік — як виявилося, це був заступник голови Черкаського апеляційного суду Володимир Бородійчук. Поряд на пасажирському сидінні була суддя Звенигородського райсуду Черкаської області Дарʼя Сакун, якій належало авто.

Поведінка судді Бородійчука викликала підозру і поліція запропонувала йому пройти перевірку на драгері або в медичному закладі. Але суддя ігнорував ці пропозиції. Тому патрульні почали складати на нього адмінпротокол за відмову перевірятися на вживання алкоголю. На місце прибула адвокат —дочка судді Бородійчука, яка говорила, що батько зовсім не був проти пройти перевірку, але поліцейський заперечив, що водію вже пʼять разів пропонували тест і даремно.

О 17.23 у поліцію також подзвонив якийсь чоловік і сказав, що автомобіль Тойота зіткнувся із припаркованим Mercedes-Vito і покинув місце події.

О 17.30 того дня суддя Бородійчук самостійно пройшов аналізи в КЗ «Черкаський обласний наркологічний диспансер» і отримав результат, що він тверезий. Однак огляд відбувся за відсутності поліцейського, тому суд відмовився прийняти його як доказ.

Відеозаписи бодікамер поліції зафіксували, що Бородійчуку неодноразово пропонували проти тест на алкоголь, але він це ігнорував.

На початку 2024 року суд визнав Бородійчука винним в адмінправопорушенні. Донька Бородійчука, яка була його адвокатом, говорила, що батько скористався право на мовчання і це не можна ототожнювати з відмовою проходити перевірку на алкоголь. Але суддю оштрафували на 17 тисяч гривень і на рік забрали водійські права.

До Вищої ради ради правосуддя на Бородійчука подали скарги місцева юристка Оксана Корікяйнен і представниця Фундації DEJURE Христина Буртник.

У скарзі Корікяйнен серед іншого зазначала, що суддя Бородійчук не задекларував автівку, за кермом якої його застукали. Крім того, Бородійчук разом зі своїм колегою суддею Сіренком під час війни начебто влаштовував у готелі міста Черкаси круглий стіл за участю своєї доньки, що свідчить про неефективне використання бюджетних коштів.

Бородійчук у засіданні дисциплінарної палати пояснив, що стосовно нього вчинено «підлість». Того дня він справді зустрівся із суддею Сакун під час обідньої перерви для обговорення робочих питань. Сакун наполягла піти пообідати в кафе. Сам він спиртного нібито не вживав, бо приймає ліки, несумісні з алкоголем. Близько 14 години вони вийшли з кафе і суддя Сакун начебто запропонувала почекати в машині, щоб прийшов її чоловік і забрав її, бо вона недалеко проживає. Коли виїздили з парковки, Бородійчук запитував у Сакун, куди вона «в такому стані їде». Але колега відповідала, що чоловік попросив їй поїхати в «безлюдне місце» і почекати його там. За кафе «Бочка» є пустир, огороджений бетонними блоками, і вони поїхали туди і запаркувалися. Бородійчук просив звернути увагу, що в патрульну поліцію зателефонували тільки через півтори години після того, як він та Сакун вийшли з кафе.

Бородійчук стверджував, що це Сакун попросила його пересісти на місце водія, щоб чоловік не бачив, що вона була за кермом «у такому стані», оскільки він її «уб’є». Але замість співмешканця Сакун приїхала патрульна поліція і Бородійчук не мав при собі документів та посвідчення водія, оскільки вони залишились у його автомобілі. Він не хотів проходити перевірку на драгері, оскільки вважав, що прилад у будь-якому випадку покаже спʼяніння. Саме Сакун чомусь наполягала зайти в кафе і згодом, сидячи в машині, часто з кимось спілкувалася по телефону, з чого він робив висновок, що його вирішили підставити. Остерігаючись провокації, він вирішив мовчати.

Суддя Сакун у засіданні Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя пояснила, що з Бородійчуком вони зустрілись у кафе для вирішення робочих питань і спиртних напоїв не вживали. Вона розповіла, що придбала автомобіль і Бородійчук запропонував «поїхати покататись». На шляху від кафе до місця зупинки автомобіля патрульною поліцією за кермом, за словами Сакун, був саме суддя Бородійчук. Сакун пояснила, що тоді сказала патрульним, що за кермом була вона, оскільки сподівалась, що Бородійчуку «підвезуть» посвідчення водія. Додала також, що керівника патрульної поліції Черкаської області особисто не знає, керівнику патрульної поліції чи іншим посадовцям патрульної поліції, щоб уникнути відповідальності, не телефонувала. Будь-якої дорожньо-транспортної пригоди за її участю того дня не було. Їй нічого не відомо про відшкодування її співмешканцем чи суддею Бородійчкуком збитків за ДТП.

Дисциплінарна палата вирішила, що поведінка Бородійчука порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, тому він має бути звільнений. Вища Рада правосуддя ще повинна проголосувати за це рішення. Бородійчук має право це оскаржувати.

Суддю Сакун до відповідальності за даним інцидентом взагалі не притягували. Навесні цього року вона повідомила в декларації про доходи, що має нового чоловіка —деякого Валерія Пономаренка, який є військовослужбовцем. // Судовий репортер