В Одесі викрили двох молодиків, які підпалили автомобіль місцевого жителя (фото)

Зловмисникам, серед яких – неповнолітній юнак, правоохоронці повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує позбавлення волі.

Подія сталася кілька днів тому близько опівночі у дворі житлового будинку у Приморському районі Одеси. Молодший за віком правопорушник підпалив пляшку з легкозаймистою сумішшю та кинув її у лобове скло «Mitsubishi Lancer». У цей час його старший знайомий знаходився неподалік, спостерігаючи за обстановкою та фіксуючи подію на мобільний телефон. Коли ж автівку охопив вогонь, спільники втекли.

Займання транспортного засобу побачили місцеві мешканці та викликали вогнеборців, які загасили полум’я. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, але автомобіль вигорів майже вщент.

У результаті вжитих слідчо-розшукових заходів оперативники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 за сприяння співробітників управлінь кримінального аналізу та карного розшуку ГУНП в Одеській області встановили особи правопорушників та затримали їх. Ними виявились молодики 16-ти та 20-ти років із Херсонщини. В Одесі один – гостював у бабусі, а другий – навчався і винаймав житло.

З місця події та у юнаків поліцейські вилучили пляшку й каністру з-під легкозаймистої суміші, мобільні телефони з інформацією, що підтверджує їхні протиправні дії, та інші речі, які мають значення у кримінальному провадженні.

«За наявності достатніх доказів ми під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Підозрювані були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Мотиви правопорушення та суму завданих збитків встановлюватимемо в ході слідства», – розповів т.в.о. начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Петро Чефарлічев.

Одеське районне управління поліції № 1