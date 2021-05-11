В центре Харькова ограбили курьера. Задержан 18-летний киевлянин

Двое неизвестных напали в центре Харькова на сотрудника службы доставки и, угрожая ножом, отобрали товары.

Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что на курьера напали на площади Павловской в ночь на 10 мая.

По предварительным данным, сумма нанесенного 23-летнему курьеру ущерба составила 1700 гривен.

Прибыв на место, полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Одного из нападавших задержали. Им оказался 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается. Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины.