Напав із ножем на оператора АЗС: у Дніпровському районі столиці затримали зловмисника

Зловмисник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС. Відтак, отримавши відмову, він вдарив ножем у руку 53-річного оператора автозаправної станції. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території однієї з автозаправних станцій Дніпровського району невідомий чоловік вдарив ножем оператора АЗС. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події правоохоронці виявили 20-річного уродженця Хмельниччини. Відразу після скоєного, його на місці затримали працівники охоронної компанії. Встановлено, що правопорушник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС. Відтак, отримавши відмову, він дістав з кишені ніж та вдарив ним у руку 53-річного оператора автозаправної станції. Лікарі швидкої надали постраждалому допомогу на місці події.

Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нараз слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає позбавленні волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва