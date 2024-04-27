Збитки на суму майже ₴1,8 млн. під час здійснення закупівель: у Дніпрі повідомили про підозру ексдиректору КП

Підозрюваний не провів належні ринкові консультації при проведенні державних закупівель з будівництва дитячих ігрових майданчиків у місті Дніпро й за результатами відкритих торгів уклав договір за завищеними цінами.

Слідством встановлено, що службовець оприлюднив в електронній системі публічних закупівель «Рrozorro» оголошення про придбання робіт з будівництва 13 нових дитячих ігрових майданчиків. Зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах переможця, він завищив вартість предмета закупівлі. Внаслідок протиправних дій державним інтересам завдано збитки на суму майже 1,8 млн гривень.

Слідчі відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції